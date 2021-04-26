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MLB專欄／追趕名人堂老爸 小葛雷諾進化

蔡政益
小葛雷諾本季各項數據皆有進步，能否維持將是關注重點。（路透）
小葛雷諾本季各項數據皆有進步，能否維持將是關注重點。（路透）

頂著名人堂老爸的光環，名氣超響亮的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）自2019年登上大聯盟後，表現始終差強人意，不禁讓人懷疑這位2019年的百大新秀第一名是否過譽了。但看了今年小葛雷諾開季超火熱的成績，再分析一下他的進階數據，或許能相信他是真貨。

小葛雷諾今年開季總算不讓同輩新星專美於前，終於有大爆發的跡象。他今年的打擊型態已和前兩年大相逕庭，首先是他的擊球品質較過往出色許多。小葛雷諾今年做了什麼改變呢？答案在於他的擊球仰角。去年他的平均擊球仰角僅4.6度，排名全聯盟倒數第10，今年則一口氣提升到了12.9度。小葛雷諾去年極低的擊球仰角反映在超高的滾地球比率，在這數據上以54.6%排在全聯盟第10位，顯示他去年擊出許多無效的滾地球。今年他已把滾地球比率大幅降低到37.2%。擊球仰角的提升、滾地球比率銳減，造就小葛雷諾出色擊球（Barrel）比率由去年的8.7%增加到11.6%，是他打擊成績突飛猛進的主因。

而另一個讓小葛雷諾進化的關鍵是他的選球眼終於長出來了。過去兩季他並不以選球見長，去年他的保送比率只有8.2%，今年卻一口氣成長到16.4%，已可排在全聯盟第18位。他在壞球的情況下出棒的比率由去年的27.4%下降到今年的24.1%，顯示他的出棒已不像過去那麼急躁。這也是為何他的上壘率能以.507高居美聯第1。

或許很多人會認為16場的數據只是曇花一現，但小葛雷諾那有別於以往的進階數據，是足以說服人們相信這位當年的怪物新人已經成型。究竟小葛雷諾今年會進化到什麼程度，就讓我們拭目以待。

（取材自UDN聯合新聞網）

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