MLB／邦賈納7局無安打 大谷開轟並列全壘打王

邦賈納完成7局的無安打比賽。（路透）

亞利桑納響尾蛇先發投手邦賈納（Madison Bumgarner）在25日客場雙重賽飆出7次三振的7局無安打比賽，率隊7：0擊敗亞特蘭大勇士 ；響尾蛇兩戰皆奪勝，且一共僅被敲出1支安打相當罕見。

周日雙重賽第一戰，響尾蛇先發投手加倫（Zac Gallen）7局僅被敲1安，送出6次三振拿下完投完封勝，最終比數5：0；第二戰邦賈納同樣完投7局送出7次三振未被打出任何安打，史密斯（Pavin Smith）首局全場比賽第一球，就棒打史邁利（Drew Smyly）敲出陽春全壘打先馳得點，單局灌進5分，響尾蛇再以7：0封鎖勇士，11勝11敗勝率剛好回到五成。

兩戰落敗的勇士寫下難堪紀錄，雙重賽一共僅僅打出1支安打，為大聯盟史上最少。

可惜根據大聯盟官方，在兩戰皆為7局的雙重賽完成無安打比賽，並不被承認為正式的無安打比賽，除非雙方廝殺至延長賽打到9局。儘管如此，響尾蛇全隊上下仍在邦賈納解決最後一位打者時，全衝上投手丘慶賀。

另一方面，洛杉磯天使 二刀流大谷翔平於周日再度開轟，在作客休士頓太空 人的比賽中，於8局上抓住賈西亞（Luis Garcia）的快速球敲出1分打點超前分全壘打，打破2：2的僵局，最後天使4：2奪勝中止4連敗。大谷這發全壘打打得強勁，擊球初速107.1英里，飛行距離達440英呎。

這是大谷本季的第7發全壘打，25日大聯盟賽事全數打完，他暫時並列聯盟全壘打王。而且7發全壘打已經追平他上季的表現，不過上季用了153個打數，本季目前僅77打數就達成。此外，大谷本季已出現兩發至少440英呎的全壘打，僅次隊友楚奧特（Mike Trout）的3支，他目前OPS .983，16打點勇冠全隊。