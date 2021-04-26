我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美已施打2.28億劑疫苗 逾4成人打過1劑

奧斯卡／最佳影片、導演、女主 「無依之地」大贏家

MLB／邦賈納7局無安打 大谷開轟並列全壘打王

編譯林育正／綜合報導
邦賈納完成7局的無安打比賽。（路透）
邦賈納完成7局的無安打比賽。（路透）

亞利桑納響尾蛇先發投手邦賈納（Madison Bumgarner）在25日客場雙重賽飆出7次三振的7局無安打比賽，率隊7：0擊敗亞特蘭大勇士；響尾蛇兩戰皆奪勝，且一共僅被敲出1支安打相當罕見。

周日雙重賽第一戰，響尾蛇先發投手加倫（Zac Gallen）7局僅被敲1安，送出6次三振拿下完投完封勝，最終比數5：0；第二戰邦賈納同樣完投7局送出7次三振未被打出任何安打，史密斯（Pavin Smith）首局全場比賽第一球，就棒打史邁利（Drew Smyly）敲出陽春全壘打先馳得點，單局灌進5分，響尾蛇再以7：0封鎖勇士，11勝11敗勝率剛好回到五成。

兩戰落敗的勇士寫下難堪紀錄，雙重賽一共僅僅打出1支安打，為大聯盟史上最少。

可惜根據大聯盟官方，在兩戰皆為7局的雙重賽完成無安打比賽，並不被承認為正式的無安打比賽，除非雙方廝殺至延長賽打到9局。儘管如此，響尾蛇全隊上下仍在邦賈納解決最後一位打者時，全衝上投手丘慶賀。

另一方面，洛杉磯天使二刀流大谷翔平於周日再度開轟，在作客休士頓太空人的比賽中，於8局上抓住賈西亞（Luis Garcia）的快速球敲出1分打點超前分全壘打，打破2：2的僵局，最後天使4：2奪勝中止4連敗。大谷這發全壘打打得強勁，擊球初速107.1英里，飛行距離達440英呎。

這是大谷本季的第7發全壘打，25日大聯盟賽事全數打完，他暫時並列聯盟全壘打王。而且7發全壘打已經追平他上季的表現，不過上季用了153個打數，本季目前僅77打數就達成。此外，大谷本季已出現兩發至少440英呎的全壘打，僅次隊友楚奧特（Mike Trout）的3支，他目前OPS .983，16打點勇冠全隊。

大谷翔平本季第7轟出爐，並列全壘打王。（美聯社）
大谷翔平本季第7轟出爐，並列全壘打王。（美聯社）

勇士 天使 太空

上一則

NBA／誰是隊史TOP 5？湖人老闆選詹皇 沒大歐

下一則

場邊人語／渡邊雄太 進入狀態

延伸閱讀

MLB／強投對決 克蕭挨3轟 達比修7局好投

MLB／強投對決 克蕭挨3轟 達比修7局好投
MLB／大谷翔平變「三刀流」 相隔2478天守外野

MLB／大谷翔平變「三刀流」 相隔2478天守外野
MLB／林子偉本季首升大聯盟 下周有機會與張育成同場

MLB／林子偉本季首升大聯盟 下周有機會與張育成同場
MLB／大谷翔平生涯100轟 全速跑壘好瘋狂

MLB／大谷翔平生涯100轟 全速跑壘好瘋狂

熱門新聞

納達爾、約克維奇。(美聯社)

網球／納達爾：你太沉迷紀錄 約克維奇嗆：我就想當第1

2021-04-20 08:30
皮朋（左）與大兒子安東（右）。（取材自Instagram）

NBA／皮朋33歲長子去世 心碎貼合照追憶

2021-04-20 07:30
塞爾維亞網球選手約克維奇24日在家鄉的公開賽中止步4強。（美聯社）

網球／約克維奇爆冷出局 家鄉公開賽不敵俄好手

2021-04-24 23:29
美國高爾夫球名將老虎伍茲2月23日車禍重傷，經過2個月休養後，23日在自己Instagram上傳了首張照片。取材自Instagram

高球／老虎伍茲車禍後近照曝光 雙手拄拐杖 臉上掛笑容

2021-04-24 07:00
威廉森談到了首度見到喬丹（Michael Jordan）的感覺。(美聯社)

NBA／首次看到喬丹本人 鵜鶘菜鳥：感覺像見黑耶穌

2021-04-21 20:09
柯瑞。 美聯社

NBA／柯瑞帶傷狂砍49分 連對手都讚「有些不真實」

2021-04-20 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光

臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光
遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標
印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難

印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難
奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人
民調高過川普4年 拜登上任百日施政多 談判技巧超預期

民調高過川普4年 拜登上任百日施政多 談判技巧超預期