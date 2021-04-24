我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠感染率 從全美最高降至最低 公衛學者大讚

MIT：室內距6呎與60呎染疫風險一樣高 保持通風更重要

教士拉梅特肘傷 幸好不需動手術

體育新聞組/ 綜合報導
教士王牌投手的拉梅特。（Getty Images）
教士王牌投手的拉梅特。（Getty Images）

雖然大聯盟開打不到一個月，但兩支國聯西區勁旅道奇及教士，23日展現誰也不讓誰的拚戰態度，教士在8上靠著塔提斯(Fernando Tatis Jr.)敲下勝利打點，再由終結者梅蘭肯（Mark Melancon）成功收尾，順利在這4連戰當中拔得頭籌。此外教士賽後更收到振奮士氣的消息，曾任王牌投手的拉梅特（Dinelson Lamet）經球團詳細檢查後，確定不需要接受約翰湯米手術(Tommy John Surgery)。

兩隊前3局雖互有攻勢，卻受對方投手強力壓制，而無法攻回本壘得分，4上教士率先展開攻擊，面對道奇強投布勒（Walker Buehler），改打開路先鋒的塔提斯安打上壘後隨即盜向二壘，再經由馬恰多（Manny Machado）安打護送回本壘先馳得點。6上再由葛利桑(Trent Grisham)擊出陽春砲擴大領先。

此戰道奇「不鳴則已，一鳴驚人」，沉澱大半場的衛冕軍打線，7下靠著波拉克（A.J. Pollock）、新人紐斯（Sheldon Neuse）個貢獻陽春砲，讓戰局回到原點。8上教士擊出2支安打攻占一、三壘，輪到塔提斯雖擊出雙殺打，但依舊打下珍貴的超前分；8局下則靠美技雙殺擋住道奇跑回追平飛，9局下終結者梅蘭肯上場收尾，成功拿下賽季第7次救援成功。

不僅對分區冠軍最大威脅者道奇拿下勝利，賽後教士更是收好消息，22日進行本季初登板的上季王牌投手拉梅特，面對釀酒人只投了29球因右臂緊繃不適退場，所幸經由超音波檢查後，確認拉梅特右臂沒有發炎及其他症狀，也不需接受約翰湯米手術。

道奇

上一則

場邊人語／紙版球票 從此裝裱

下一則

NBA／復出拿4分 湖人戴維斯：還在找感覺

延伸閱讀

MLB／道奇戰力拉警報 貝林傑小腿骨折沒有復出時間表

MLB／道奇戰力拉警報 貝林傑小腿骨折沒有復出時間表
輕型飛機巴黎附近墜毀 4人喪生

輕型飛機巴黎附近墜毀 4人喪生
MLB／包爾「抹油」疑作弊？道奇教頭喊冤

MLB／包爾「抹油」疑作弊？道奇教頭喊冤
MLB／道奇主場頒發冠軍戒 鈴木一朗賀詞全場爆笑

MLB／道奇主場頒發冠軍戒 鈴木一朗賀詞全場爆笑

熱門新聞

納達爾、約克維奇。(美聯社)

網球／納達爾：你太沉迷紀錄 約克維奇嗆：我就想當第1

2021-04-20 08:30
皮朋（左）與大兒子安東（右）。（取材自Instagram）

NBA／皮朋33歲長子去世 心碎貼合照追憶

2021-04-20 07:30
威廉森談到了首度見到喬丹（Michael Jordan）的感覺。(美聯社)

NBA／首次看到喬丹本人 鵜鶘菜鳥：感覺像見黑耶穌

2021-04-21 20:09
有機會為台灣爭金的羽球「世界球后」戴資穎，在個人Instagram透露，自己不會接種疫苗。美聯社

羽球／力拚生涯首面奧運獎牌 戴資穎不打疫苗有原因

2021-04-17 07:00
柯瑞。 美聯社

NBA／柯瑞帶傷狂砍49分 連對手都讚「有些不真實」

2021-04-20 08:00
金州勇士隊一哥柯瑞（右） 近況好到一個不行，除了連續10場拿下30分，近5戰更是砍進46記三分球，如此火燙表現吸引各家媒體目光，就連林書豪等一線球星也不禁發文讚嘆。（美聯社）

NBA／柯瑞表現太誇張 林書豪讚：他是改變聯盟的拓荒者

2021-04-21 07:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質
被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年
反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險

反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險
美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪

美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪