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MLB／大谷翔平生涯100轟 全速跑壘好瘋狂

中央社／洛杉磯21日電
大谷翔平21日敲出本季第5支全壘打。（美聯社）
大谷翔平21日敲出本季第5支全壘打。（美聯社）

日本球星大谷翔平今天敲出本季第5支全壘打，達成美國、日本職棒合計100支全壘打里程碑。開轟之後全速跑壘的態度，令電視播報員直呼「瘋狂」。

「昨天當先發投手，今天敲出全壘打」這在「二刀流」大谷翔平身上並不稀奇，稀奇的是，他今天敲出全壘打後，帶著笑容跑壘之外，有別於其他球員放慢速度，他反而邁開腳步衝刺。

「翔平在壘間飛奔」電視球評稱大谷翔平這個動作顯示他很享受比賽。大聯盟官網計算，大谷翔平開轟之後，繞過三個壘包再回到本壘的時間只花17.3秒，創大聯盟本季過牆全壘打的最快紀錄。

大谷翔平所屬的洛杉磯天使隊今天在主場4比7輸給來訪的德州遊騎兵隊。昨天才以投手身分出賽，用80球投4局，賞給對手7次三振的大谷翔平，今天擔任先發第2棒指定打擊。

大谷3局下面對遊騎兵投手佛提尼威奇（Mike Foltynewicz），瞄準正中位置的滑球，敲出本季第5支全壘打。

這支全壘打具有里程碑意義，這是大谷自2018年挑戰大聯盟以來在美國職棒敲出的第52支全壘打，加上他過去在日本職棒累計48支全壘打，大谷翔平在26歲這一年達成職業生涯第100轟。

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