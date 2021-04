MLB／大谷翔平生涯100轟 全速跑壘好瘋狂

日本 球星大谷翔平今天敲出本季第5支全壘打,達成美國 、日本職棒合計100支全壘打里程碑。開轟之後全速跑壘的態度,令電視播報員直呼「瘋狂」。

「昨天當先發投手,今天敲出全壘打」這在「二刀流」大谷翔平身上並不稀奇,稀奇的是,他今天敲出全壘打後,帶著笑容跑壘之外,有別於其他球員放慢速度,他反而邁開腳步衝刺。

「翔平在壘間飛奔」電視球評稱大谷翔平這個動作顯示他很享受比賽。大聯盟官網計算,大谷翔平開轟之後,繞過三個壘包再回到本壘的時間只花17.3秒,創大聯盟本季過牆全壘打的最快紀錄。

The fifth of the season for Shohei Ohtani! pic.twitter.com/pHUuPTovOZ