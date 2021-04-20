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MLB／洋基重砲布魯斯退休：自評能力不達標

體育新聞組／綜合報導
洋基隊34歲重砲布魯斯宣告退役，結束14年的大聯盟生涯。（歐新社資料照片）
洋基隊34歲重砲布魯斯宣告退役，結束14年的大聯盟生涯。（歐新社資料照片）

洋基隊34歲重砲布魯斯（Jay Bruce）在例行賽開打時還是陣中倚重的先發一壘手，19日突宣告退役，結束了他14年的大聯盟生涯，累積319支全壘打與.244/ .314/ .467的打擊三圍。

「在打球的這13年來，我為自己的表現設定了一個基準點，我覺得自己現在已經達不到那個水準了。」布魯斯在記者會上如此表示，「下定決心要退役不容易，但現在我覺得輕鬆不少，我喜愛棒球也不曾感到疲憊或厭倦，他帶給我很多東西，我只是想好好離開。」

自從2005年被紅人隊以第一輪選中後，布魯斯至今繳出.244/ .314/ .467的打擊三圍、319發全壘打、951分打點和1650場出賽，生涯曾為紅人、大都會、印地安人、水手、費城人與洋基效力，期間在2012、13及16年入選明星賽，並榮膺2座銀棒獎。

加入洋基後的布魯斯由於一壘手沃特（Luke Voit）因傷缺陣而獲得先發一壘手機會，但繳出的打擊成績不盡理想——34支4，打擊率.118。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，布魯斯會在今天對上光芒的比賽結束後退役，但是會在板凳上待命，未來球隊的一壘手將先暫由勒梅休（DJ LeMahieu）擔綱，二壘則由新同學歐德（Rougned Odor）遞補。

洋基 大都會 費城

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