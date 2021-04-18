MLB平均薪資降近5%…這4人仍賺飽飽

道奇右投包爾薪資達3800萬元，全大聯盟最高薪。（美聯社）

MLB 本賽季開幕日902名在註冊名單上的球員，平均薪資不到417萬元，和上一個完整球季，即2019球季相比，下滑了4.8%，薪資排行前50名球員就賺走總額的三分之一。

根據美聯社對MLB合約的研究，2017年球季，MLB球員的平均薪資達到高峰，來到445萬元。在那之後，平均薪資下降6.4%。此事恐將是棒球界再現勞資糾紛的徵兆，2022年可能停工。

薪資下滑首當其衝的是中產階級球員，他們的薪資中位數是115萬元，較兩年前的140萬元減少18%，和2015年史上最高的165萬元相比，更是下滑了30%。

開幕日902名球員中，有417人（62%）的薪資不到100萬美元，其中包括316人（35%）的薪資甚至不到60萬元。

前50名最高薪球員占薪資總和的33.4%，比2017年的28.6%高；前100名最高薪球員占薪資總和的52.4%，也高於2017年的42.5%。

洛杉磯道奇 右投包爾（Trevor Bauer）2021年球季薪資達3800萬元，全大聯盟最高薪；洛杉磯天使外野手楚奧特（Mike Trout）以3710萬元位居第2。排名第3的是紐約 洋基年薪3600萬美元的右投柯爾（Gerri tCole），接下來則是從科羅拉多洛磯轉到聖路易紅雀的三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado），他今年的薪資是3500萬元。

本季團隊薪資最高的是去年拿下世界大賽冠軍的道奇最高，總額高達2.41億元，洋基以2.01億元排第2；在新老闆柯恩（Steve Cohen）買下球隊後，紐約大都會今年團隊薪資總額達到1.86億元，位居第3。

史上團隊薪資最高的紀錄，是道奇2015年創下的2.7億元。

今年團隊薪資不到1億元的有12隊，最低的是匹茲堡海盜的4600萬元，這個數字是休士頓太空人2014年的4460萬美元以來的新低點。