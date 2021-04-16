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MLB／就是要報仇 小熊捕手指使「投觸身球」害隊友禁賽

體育新聞組 / 綜合報導
小熊當家捕手康崔拉斯對媒體坦承，自己刻意要求投手投出故意觸身球。(美聯社)
小熊當家捕手康崔拉斯對媒體坦承，自己刻意要求投手投出故意觸身球。(美聯社)

聯盟15日宣布，小熊投手泰普拉（Ryan Tepera）因日前對陣釀酒人的比賽中，對先發投手伍卓夫（Brandon Woodruff）投出故意觸身球，遭到禁賽3場及罰款的處分，另外小熊總教練羅斯(David Ross)也因此遭到禁賽。

但在一般情況下，投手故意投出觸身球是很難被懲處的，而該場比賽當中，泰普拉先前也沒有投出觸身球紀錄，但卻因此遭到聯盟加以禁賽，但事後真相大白，原來是賽後小熊當家捕手康崔拉斯（Willson Contreras）對媒體坦承，自己刻意要求投手投出故意觸身球，「這可能是我們最大的錯誤，試圖去砸投手，我不認為他是適合的人選，要砸應該是砸野手。」

不過康崔拉斯想報復對方投手的想法情有可原，包含該場比賽4局上挨伍卓夫一記觸身球在內，這是近2個球季康崔拉斯第18次被觸身球打中，而其中7次更是出現在15場面對釀酒人的比賽中，頻率誇張到連小熊官方推特都為自家球員抱不平，特地剪輯康崔拉斯職業生涯面對釀酒人所挨的觸身球。

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