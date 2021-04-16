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MLB／三振太多？投手丘擬後移1英尺

體育新聞組 / 綜合報導
大聯盟要將投手丘與本壘板間的距離拉長1英尺。 （美聯社）
大聯盟要將投手丘與本壘板間的距離拉長1英尺。 （美聯社）

大聯盟秘書處宣布多項未來的規則變革，其中包括將投手丘與本壘板間的距離拉長1英尺（約30公分），與新規的指定打擊制度「double hook」。

據「MLBTR」報導，由於近年來投手的球速與日俱增，從2010年的速球平均91.6英里增長至2021年的93.3英里，考慮到打者的反應時間，在60英尺下投91.6英里的速球與61英尺下投93.3英里的體感上相同，因此決定將投手丘與本壘板間的距離拉長1英尺。

不少球迷推估聯盟的目的是為了降低近年劇增的三振率，並增加打者把球打進場的可能性，大聯盟則根據美國運動醫學中心（American Sports Medicine Institute）的研究，指出投手在60尺2、62尺6、63尺8投出的球「並無顯著差別」，並保證新制下的三振率並不會出現明顯下修。

另一項頒布的制度為指定打擊的「double hook」，在這項規定下，若球隊打算換下先發投手，那麼該隊的指定打擊也必須一併解除，教練必須決定該由下一名板凳打者或由後援投手上場打擊。聯盟解釋這項規則的用意在於「鼓勵先發投手投長局數」，並增加比賽後段教練用人調度的可看性

而這些新制將率先於與大聯盟有密切合作關係的大西洋聯盟實施，上月12日聯盟就曾在小聯盟賽事進行一連串實驗，包含禁止防守佈陣、電子好球帶、15秒投球限制、修正牽制規範及加大壘包等，不過是否會真正於大聯盟實施，則還需待後續觀察。

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