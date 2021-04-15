MLB／紅襪3連敗後又9連勝 創史上唯一紀錄

紅襪與雙城進行單日兩場的雙重賽，近期7連勝的紅襪延續氣勢一口氣連下兩城，拿下9連勝，一點都看不出來是打算重建的球隊。(美聯社)

紅襪與雙城14日進行單日兩場的雙重賽，近期7連勝的紅襪延續氣勢一口氣連下兩城，拿下9連勝紀錄，並以9勝3敗獨走美東，聯盟僅次於「宇宙道」道奇 的10勝2敗。

據《Elias Sports》報導，紅襪隊成為史上第一支能在開季3連敗後拉出一波9連勝的球隊，超越1991年的水手，當時的水手在3連敗後拿下7連勝。

首戰面對雙城王牌前田健太，外野新秀佛度戈（Alex Verdugo）、阿洛尤（Christian Arroyo）與波賈茲（Xander Bogaerts）三人貢獻6支安打，先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）的5局失2分好投同樣功不可沒，後援投手赫南德茲（ Darwinzon Hernandez）與巴恩斯（Matt Barnes）接管後半段局數，合力僅讓一名打者上壘，最後以3：2險勝。

次役佛度戈再繳驚人打擊成績，單場4支3，包括一支陽春全壘打攻下3分打點，先發投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）5局僅失1分，並在雙城先發投手貝瑞歐斯（Jose Berrios）的失常下，紅襪在第5局一口氣進帳6分，終場就以7：1輕取對手。