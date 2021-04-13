MLB／糗了…張育成傳到跑者頭盔 雙殺變再見失誤

台將張育成12日擔任印地安人隊先發一壘手，打擊上有一安表現，但9局下發生再見失誤讓印地安人惜敗。 （路透）

台將張育成12日擔任印地安人隊先發一壘手，9局下發生再見失誤，讓白襪隊跑回致勝分，印地安人終場以3：4輸給白襪，張育成本季第1次失誤直接導致1場敗仗，打擊區上則是2打數敲出1安打、另有1次保送。

印地安人與白襪今天展開4連戰，白襪推出左投凱柯（Dallas Keuchel）先發，印地安人也因此由右打的張育成擔任先發一壘手、第9棒。

張育成首打席在第3局敲出投手正面滾地球遭刺殺出局，第6局選到保送，也開啟印地安人攻勢，接續靠安打、保送形成滿壘，雷耶斯（Franmil Reyes）以高飛犧牲打送回三壘上的張育成，跑回印地安人的追平分，雙方戰成3：3。

凱柯第6局面對3人次都沒取得出局退場，最終先發5局、失3分，由牛棚接手戰局，張育成第7局面對另一名左投邦默（Aaron Bummer），敲出左外野方向安打，也讓白襪再次換投。

雙方3：3局面在9局下出現戲劇化的結局，白襪攻占一二壘有人、一人出局，威廉 斯（Nick Williams）打向一壘，是策動雙殺的機會，但張育成的傳球不偏不倚打中跑者頭盔而傳偏，讓白襪跑回再見分，張育成被記失誤。

張育成單場2打數敲出1安打，另有1次保送上壘，打擊率從賽前的2成14上升為2成50。

兩隊在比賽前段都靠全壘打取分，印地安人羅沙里歐（Eddie Rosario）第2局敲出兩分砲，白襪伊頓（Adam Eaton）第3局敲出三分砲。

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