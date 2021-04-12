MLB專欄／賈吉又傷了 洋基選錯中興基石？

賈吉被洋基視為新一代領袖。（Getty Images）

洋基 重砲手「法官」賈吉（Aaron Judge）又受傷了。為什麼要說「又」呢？因為自他2016年升上大聯盟後，不到六年時間裡已五度登上傷兵名單。儘管這次賈吉僅是側腹稍感不適，錯過兩場比賽後又回到場上。

但別忘了，過去每每初看並不嚴重的小傷最後幾乎無一例外都讓賈吉長時間無法上場。而且這次舊傷復發的部位正是前年季初賈吉在打擊時拉傷的左腹斜肌，當年他曾因此在傷兵名單上足足待了兩個月。

自從在2017年轟出破新人單季紀錄的52發全壘打後，賈吉就被視為洋基新一代的建隊基石，全隊及球迷無不對他寄予厚望，希望他能成為入選名人堂的基特（Derek Jeter）接班人，帶領洋基重返90年代王朝的榮光。

然而事與願違，自隔年起賈吉就開始因傷勢纏身不斷缺賽。去年對賈吉來說更是充滿災難的一年。由於前一季撲球撞傷的肩膀傷勢復發，整個春訓賈吉都在打打停停中度過。

到頭來洋基才發現賈吉弄傷的還不只是肩膀——其實他的肋骨也骨折甚至可能需要動刀。正巧發生疫情 讓賈吉得以充分休養不必趕鴨子上架。但當七月中恢復夏訓時，賈吉又出現頸部僵硬的情形。儘管最終順利趕上開季，但不到一個月後賈吉的右小腿又受傷了…話說還有哪個部位是他沒弄傷過的？

他的表現之佳無庸置疑，但你從不會在MVP競爭者的討論中看到賈吉的名字。不論是楚奧特（Mike Trout）或葉力奇（Christian Yelich）等人，任一位打擊跟賈吉同等出色甚至更強的球星都遠比他健康。

賈吉月底將滿29歲，下一季結束後就將成為自由球員的沙場老將。洋基球迷當然很難想像賈吉改穿其他球衣的畫面，但卻是總管凱許曼（Brian Cashman）不得不反覆思量的選項。對洋基來說，花大錢接收一個「痛痛人」史丹頓（Giancarlo Stanton）就夠他們吃不消。

也因此即便凱許曼始終不吭氣，上季一結束就有不少媒體鼓吹洋基該考慮交易賈吉。當然這個想法成真的可能性極小。

就連傷兵之多之慘創歷史新高的2019年洋基都撐過了（103勝），何必急於一時輕舉妄動呢？但無論如何，越來越「玻璃」的賈吉要能長保健康成為洋基領袖，似乎也成了越來越遙不可及的夢想。（取材自UDN聯合新聞網）