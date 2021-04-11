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MLB／包爾「抹油」疑作弊？道奇教頭喊冤

體育新聞組／綜合報導
包爾身為塞揚強投，卻陷入「抹油」疑雲。（路透）
包爾身為塞揚強投，卻陷入「抹油」疑雲。（路透）

日前道奇與運動家比賽，道奇該場先發投手包爾（Trevor Bauer）在完成1局投球任務後，被主審要求回收首局用球，並表示球上面有肉眼可見的黏稠物質，要進行後續檢查，該舉動也替包爾引來「作弊」罵名，對此道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也出面為子弟兵發聲。

季前聯盟針對投手使用違規外部物質加以嚴格執行，在本季例行賽中，聯盟不僅加派人手監視球場每個位置，也會隨機抽選比賽用球進行分析，而此政策也遭到包爾強烈反彈，他曾在個人Youtube頻道表示，「如果我投出去的球被聯盟拿去測試，結果他們發現上面有異物，他們怎麼知道那些外部物質來自於我？而不是在接球的捕手或三壘手身上？若碰巧遇上了打者抹有松焦油，而他們也可能會接觸到球，這對他們來說是合法的，然後聯盟卻處罰在投手身上？」

遭外界千夫所指的包爾，也在事件發生後上推特痛批大聯盟，「本季還有哪些投手被沒收用球呢？大聯盟宣稱這項程序為『保密過程』，但卻有消息人士已經開始討論相關議題，你們就繼續搞砸比賽吧！」

道奇總教練羅伯茲表示，可以理解大聯盟要防範舞弊的作為，「據我了解，裁判會從所有投手那裡收集用球，以收集樣本。這是我所知道的，我只希望我的球員不要被當成眾矢之的，這是我想防範的事。」

道奇 羅伯茲 推特

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