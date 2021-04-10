等了32年 道奇再獲頒冠軍戒 克蕭抱生涯首枚

世界大賽冠軍戒指。（取自道奇隊推特）

一路走來，整整32年。

在終結32年的等待後，道奇 隊在9日主場對陣國民隊戰獲頒2020年世界大賽冠軍戒指。在禁止球迷進場一年後，看台上達上限的觀眾與道奇隊同步慶祝。

球員們穿著特製球衣和球帽按字母 順序一一介紹入場。不出所料，克蕭（Clayton Kershaw）獲得現場最熱情的掌聲，因為這位未來名人堂選手終於獲得生涯第一枚世界大賽戒指。貝茲（Mookie Betts）、貝林格（Cody Bellinger）、透納（Justin Turner）、簡森（Kenley Jansen）和席格（Corey Seager）也獲得不少歡呼。

克蕭獲頒生涯首只世界大賽冠軍戒指。（路透）

對於球員而言，最特別的是由他們最尊敬的資深球員一一引介。貝茲是由羅林斯（Jimmy Rollins）介紹；貝林格是由阿特利（Chase Utley）；「老爹」歐提茲（David Ortiz）為烏力亞斯（Julio Urias）代言；生涯從未獲得冠軍戒指的鈴木一朗（Ichiro Suzuki）則特別以西班牙語致詞表示，很高興把戒指頒贈給李歐斯（Edwin Rios）。

最激動人心的一刻是上次率道奇隊奪冠的已故傳奇教頭拉索達（Tommy Lasorda）的女兒羅拉（Laura Lasorda）現身，為去年領軍封王的現任總教練羅伯茲 （Dave Roberts）作引言。

戒指的頂部飾有傳統的LA標誌，由17顆訂製切割的藍寶石製成。下方的鑽石區內野造型有29顆鑽石，代表去年季後賽道奇隊擊出的全壘打數目。戒指周邊圍繞著另外16顆訂製切割的藍寶石和44顆鑽石。鑴有「世界冠軍」字樣。

在戒指的側面，還有96顆鑽石。在頂部和底部邊緣，戒指上有六顆公主方形切割的鑽石，代表了之前的六支世界大賽團隊。戒指的兩邊還有12個藍寶石，占道奇隊在對陣射線的世界大賽中擊中的12個本壘打。

戒指左側刻有獲獎者的姓名及其背號。戒指右側則有一個世界大賽獎杯圖形，上面鑲有一顆鑽石和8枚藍寶石，代表道奇隊連續8次獲得國聯西區冠軍。