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MLB／道奇主場頒發冠軍戒 鈴木一朗賀詞全場爆笑

中央社／洛杉磯9日電
鈴木一朗錄影祝賀道奇，致詞超級搞笑。(影片截圖)
鈴木一朗錄影祝賀道奇，致詞超級搞笑。(影片截圖)

美國職棒大聯盟去年冠軍隊洛杉磯道奇本季首次主場比賽，賽前儀式為球員戴冠軍戒指；日本傳奇球星鈴木一朗錄影祝賀，爆笑致詞意外搶走全場風采。

47歲的鈴木一朗雖然已在前年退休，出現在大銀幕上的時候，仍然穿著全套的西雅圖水手球衣，手上戴著打擊手套，帽子上掛著墨鏡，看起來跟球員沒兩樣，光是這身打扮已經吸引目光。

接著他開口祝賀，講的不是日文也不是英文，而是用西班牙文祝賀來自波多黎各的三壘手李歐斯（Edwin Rios）更讓在場眾多的拉丁裔球迷與球員感到驚喜。

道奇本季首次主場比賽，賽前儀式為球員戴冠軍戒指，圖為道奇投手透納。（路透）
道奇本季首次主場比賽，賽前儀式為球員戴冠軍戒指，圖為道奇投手透納。（路透）

鈴木一朗打球態度嚴謹，場下卻很有幽默感，這點充分反映在他的祝賀詞：「嘿，我的朋友，愛德溫！我打球那麼久，卻從來沒有拿過冠軍戒指。請把你的戒指給我，謝謝。恭喜你也恭喜道奇隊，再見。」

鈴木一朗在美國職棒大聯盟19年創下無數的輝煌紀錄，身為大聯盟單季262支安打紀錄保持人，最大的缺憾就是沒有拿過世界大賽冠軍。

道奇歷經32年的漫長等待，好不容易拿到這一枚冠軍戒指，球團委請設計公司打造，每一枚戒指上鑲滿了232顆鑽石、53顆藍寶石，正面是藍色的LA字樣，側邊有2020年世界大賽冠軍獎盃、道奇紅藍白配色的隊徽。

除了炫目的寶石，收藏這枚戒指的盒子還頗有科技感，打開的時候在蓋子上有個小螢幕，放映著冠軍戰一幕一幕的精彩時刻。

道奇本季首次主場比賽，賽前儀式為球員戴冠軍戒指。（路透）
道奇本季首次主場比賽，賽前儀式為球員戴冠軍戒指。（路透）

道奇 鈴木一朗 美國

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