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MLB／老虎菜鳥敲滿貫、再見安 破聯盟百年紀錄

體育新聞組／綜合報導
老虎新人巴杜（Akil Baddoo）在扮球隊英雄，今以再見安打幫助球隊擊敗雙城，也將自己名字記入史冊當中。（美聯社）
老虎新人巴杜（Akil Baddoo）在扮球隊英雄，今以再見安打幫助球隊擊敗雙城，也將自己名字記入史冊當中。（美聯社）

老虎新人巴杜（Akil Baddoo）續寫驚奇！繼生涯首球開轟、第二場比賽打出滿貫砲後，6日老虎面對雙城的比賽，巴杜雖然沒有先發，但在後段比賽上場鎮守右外野後，10局下更是再用手中的棒子建功，敲出右外野平飛安打送回再見分，助老虎以4比3拿下雙城，他也成為百年來在生涯前3場比賽中有再見安打的老虎球員。

前6局老虎取得2分領先，不過雙城在7、8兩局急起直追，兩隊便以3比3進入延長賽突破僵局制，10局下2出局三壘有人，雙城故意保送羅布列斯（Hansel Robles），選擇對決下一棒打者巴杜，但卻讓他們付出代價，巴杜面對一顆內角滑球掃成右半邊安打，讓三壘跑者卡斯楚(Harold Castro)輕鬆跑回再見分。

先前已寫下老虎隊史首位在生涯前2場比賽有開轟紀錄的巴杜，本場比賽再以再見安打成為球隊英雄，根據大聯盟官網報導，巴杜的神勇表現讓他成為自1998年艾瓦瑞茲(Gabe Alvarez)後，在生涯前3場比賽中有再見安打的老虎球員。

根據《Elias Sports》指出，巴杜也是自1900年來，第一位在生涯前3場比賽中敲出2支全壘打（包含滿貫砲），以及再見安打的球員。

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