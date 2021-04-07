MLB／明星賽移師丹佛 喬州估損失逾億

2021年明星賽將移師丹佛庫爾斯球場。（路透）

美國職棒大聯盟（MLB ）6日宣布，2021年明星賽將在丹佛的庫爾斯球場（Coors Field）舉行。

由於喬治亞州 通過高爭議的投票 法，MLB數日前宣布將明星賽撤離亞特蘭大，6日確定新的比賽場地。MLB官方反對喬州的新法律，批評者指其將損害福利不足地區有色人種的投票權利。

MLB之所以選擇丹佛，是因為該市官員之前已經提出未來在此舉辦比賽的方案。丹佛上次舉辦棒球仲夏經典賽是在1998年。根據《棒球年鑑》估計，該賽事為該地創造超過4000萬元的收入。

比賽定7月13日舉行。

MLB主席曼弗瑞（Rob Manfred）發表聲明說：「MLB感謝洛磯隊、丹佛市和科羅拉多州對今年夏天明星賽的支持。」「我們感謝它們的彈性和熱情為我們的比賽和當地提供一流賽事。期待在此榮耀最佳運動員並娛樂全球粉絲。」

MLB因移動明星賽主辦地點除遭到政界人士強烈反對外，也遭到自由媒體公司（Liberty Media Corp）擁有的勇士隊反對。喬治亞州Cobb旅行社的一位職員估計，該州可能因MLB撤離而蒙受的經濟損失超過1億元。

根據估計，2019年明星賽為克利夫蘭帶進超過6000萬元的收入，而由於新冠病毒大流行而被取消的2020年明星賽，原本預計可為洛杉磯帶進約8900萬元的收入。洛杉磯的道奇球場將舉辦2022年明星賽。