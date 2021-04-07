我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州最快6月15日全面重開經濟 就看這「2標準」

解封1個月 密西根新病例最多 246人打疫苗仍染疫

MLB／明星賽移師丹佛 喬州估損失逾億

體育新聞組／綜合報導
2021年明星賽將移師丹佛庫爾斯球場。（路透）
2021年明星賽將移師丹佛庫爾斯球場。（路透）

美國職棒大聯盟（MLB）6日宣布，2021年明星賽將在丹佛的庫爾斯球場（Coors Field）舉行。

由於喬治亞州通過高爭議的投票法，MLB數日前宣布將明星賽撤離亞特蘭大，6日確定新的比賽場地。MLB官方反對喬州的新法律，批評者指其將損害福利不足地區有色人種的投票權利。

MLB之所以選擇丹佛，是因為該市官員之前已經提出未來在此舉辦比賽的方案。丹佛上次舉辦棒球仲夏經典賽是在1998年。根據《棒球年鑑》估計，該賽事為該地創造超過4000萬元的收入。

比賽定7月13日舉行。

MLB主席曼弗瑞（Rob Manfred）發表聲明說：「MLB感謝洛磯隊、丹佛市和科羅拉多州對今年夏天明星賽的支持。」「我們感謝它們的彈性和熱情為我們的比賽和當地提供一流賽事。期待在此榮耀最佳運動員並娛樂全球粉絲。」

MLB因移動明星賽主辦地點除遭到政界人士強烈反對外，也遭到自由媒體公司（Liberty Media Corp）擁有的勇士隊反對。喬治亞州Cobb旅行社的一位職員估計，該州可能因MLB撤離而蒙受的經濟損失超過1億元。

根據估計，2019年明星賽為克利夫蘭帶進超過6000萬元的收入，而由於新冠病毒大流行而被取消的2020年明星賽，原本預計可為洛杉磯帶進約8900萬元的收入。洛杉磯的道奇球場將舉辦2022年明星賽。

MLB 喬治亞州 投票

上一則

場邊人語／看點滿盈 共創雙贏

下一則

NBA／籃網又三缺一 哈登休兵養傷10天 杜蘭特復出

延伸閱讀

MLB／疫情下全美首例 遊騎兵主場湧進4萬人

MLB／疫情下全美首例 遊騎兵主場湧進4萬人
戴爾、美航、AT&T…大企業發聲 不認同投票權受限

戴爾、美航、AT&T…大企業發聲 不認同投票權受限
MLB／投打皆超猛 大谷翔平超越楚奧特創隊史紀錄

MLB／投打皆超猛 大谷翔平超越楚奧特創隊史紀錄
MLB國民因球員染疫開幕戰4度延期 6日首戰勇士

MLB國民因球員染疫開幕戰4度延期 6日首戰勇士

熱門新聞

圖為福原愛2016年出席日本桌球公開賽記者會。(本報資料照片)

福原愛被爆失去東京奧運球評機會 日本公司全停擺

2021-03-29 08:00
福原愛（右）、江宏傑日前驚傳婚變。(取材自微博)

高帥男已婚謊稱分居 福原愛慘陷「雙重不倫」

2021-03-31 21:01
貝勒大學支持衝進足球場面相當驚人。(影片截圖)

NCAA／「這些人在找死」貝勒大學慶封王場面驚人

2021-04-06 20:03
佩姬穿著性感綠夾克，她說靈感來自名人賽。(取材自Instagram)

高球／露半乳穿「綠夾克」大不敬？她嗆：討厭就哭吧

2021-04-02 08:00
沃蘭絲基(右)接受電擊棒電臂。（截圖自Instagram）

影／足球「鬧場美女」新招 穿性感比基尼用電擊棒電臀

2021-04-03 08:30
儘管年過40，卡蒂雅仍然保有姣好身材。（取材自Instagram）

影／C羅甩隊長臂章國內狂轟 「爆乳姊」護弟開嗆

2021-03-31 08:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人
南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命

南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命
夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身
為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照

為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照
台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業