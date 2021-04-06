棒球／王建民愛拍照不擅整理 黃子佼：別那麼懶，快學

王建民（左）與黃子佼跨界對談。（圖：展逸國際提供）

王建民 開攝影 展「BE HEROES Wang’s Life」，日前舉辦講座，邀請同樣喜愛攝影，兼具主持人、歌手、導演等多重身分的黃子佼，一起分享攝影、生活與自己的斜槓興趣，黃子佼幽默風趣的「變化球」，對上王建民簡單的「直球」，為現場增添笑料。

談到對彼此的第一印象，王建民表示，初次相遇是在記者會受訪，覺得佼哥反應很快，就像平常在電視上看到他主持頒獎典禮一樣厲害。黃子佼表示，之前有看王建民的比賽，遇見本人之後感覺他的話變多了，已經是「不沉默的王牌」了。

來源： 靜宜jeye YouTube頻道

看似沒有交集，其實兩人有許多相似之處，除了都喜歡攝影之外，原來生日也只差了一天，都在上周過完生日。同為牡羊座、個性非常雷同，同樣對於熱愛的事物很堅持，王建民也認同，「喜歡做一件事情，就會非常投入。」

黃子佼對於王建民喜愛攝影頗有興趣，「球場上是分秒必爭，很吵雜的，不過攝影卻是需要等待、很寧靜的，感覺是很有反差的。」王建民則說，其實站在投手丘上面對打者，蠻孤獨的，只能自己想辦法面對打者，拍照的時候，雖然也是一個人，卻可以慢慢拍，慢慢想，思考要用什麼角度去拍，拍照時自己一個人是非常紓壓的。

談到共同攝影興趣時，兩人雖然說話速度不同，卻也因此讓現場對談氣氛時快時慢，產生不少笑果。王建民談到起初接觸攝影，是因為想要記錄孩子生活，現在越拍越多風景照片，黃子佼開玩笑地說﹔「是不是小孩拍膩了？」

王建民與黃子佼跨界對談。（圖：展逸國際提供）

黃子佼好奇詢問王建民平時如何整理拍攝的照片，王建民誠實的說「自己其實對於3C並不拿手，照片只是從記憶卡裡轉存在電腦裡。」黃子佼笑說，41歲還很年輕，趕快去學，不要那麼懶，這樣才有第二次、第三次的攝影展 。

講座尾聲開放球迷問答，有一位從美國紐約回來的王建民球迷分享，他在王建民攝影展台南場發現超隱密彩蛋，有一張王建民跟家人的合照藏在林百貨二樓牆面，他希望跟更多粉絲分享這個小秘密，也好奇這個巧思背後的原因。王建民笑說，這張照片是他難得在球場更衣室跟小孩的自拍，也是本次攝影展中唯一一張使用手機拍攝的照片，是他特別替觀展球迷準備的驚喜。