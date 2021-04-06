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MLB／疫情下全美首例 遊騎兵主場湧進4萬人

中央社／休士頓5日綜合報導
遊騎兵主場開幕戰，湧進約有4萬名觀眾。（美聯社）
遊騎兵主場開幕戰，湧進約有4萬名觀眾。（美聯社）

美國職棒大聯盟MLB 德州遊騎兵今天在主場迎戰多倫多藍鳥，完全開放觀眾進場，為疫情重創北美職業運動1年多來首場未設定觀眾人數限制的比賽，終場藍鳥6：2擊敗遊騎兵。

德州阿靈頓全球人壽球場（Globe Life Field）有4萬518個座位，此役是德州州長艾伯特（Greg Abbott）上個月下令全州全面重新開放後，唯一不對觀眾人數設限的棒球賽。

美國總統拜登和美國疾病管制暨預防中心（CDC）官員上週批評這項決定，擔心此舉會成為疫情超級傳播事件。路透社報導，這場比賽的安全措施成效，可能影響其他球隊未來開放球迷進場的做法。

遊騎兵主場開幕戰，湧進約有4萬名觀眾。（美聯社）
遊騎兵主場開幕戰，湧進約有4萬名觀眾。（美聯社）

法新社報導，今天約有4萬人擠進球場觀賽，幾乎滿座。去年10月登場的MLB世界大賽就是在這座球場舉行。

帶著幼童進場觀賽的觀眾佛拉爾（Susanna Frare）告訴美聯社，他們一家人是經過深思熟慮才到現場共襄盛舉。她說：「既然有規定戴口罩，我們就會盡好本分，我們知道球場工作人員也會努力確保環境乾淨，盡可能消毒，我們就是覺得值得到現場觀賽。」

遊騎兵官方上個月在宣布開放觀眾進場的計畫時，曾詳述一系列防疫措施，包括觀眾除了吃喝東西外，必須全程配戴口罩。

然而報導說，今天球賽的照片和攝影畫面顯示，有部分球迷未按照規定戴好口罩。

艾伯特原本受邀到現場開球，但他今天退出這個活動，藉此抗議MLB上周因喬治亞州新法爭議而決定取消在喬治亞州亞特蘭大舉行明星賽。喬治亞州投票新法引發罔顧非裔及少數族裔投票權的批評聲浪。

藍鳥先發左投麥茲（Steven Matz）今天主投6.1局，被敲2支安打，失1分自責分，送出9次三振、1保送，成為在遊騎兵開幕戰踢館成功的功臣之一。

希米恩（Marcus Semien）轟出2分砲，畢吉歐（Cavan Biggio）貢獻1支陽春全壘打，藍鳥終場6比2擊敗遊騎兵。

美國 德州 喬治亞州

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