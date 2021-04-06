MLB／疫情下全美首例 遊騎兵主場湧進4萬人

遊騎兵主場開幕戰，湧進約有4萬名觀眾。（美聯社）

美國 職棒大聯盟MLB 德州 遊騎兵今天在主場迎戰多倫多藍鳥，完全開放觀眾進場，為疫情重創北美職業運動1年多來首場未設定觀眾人數限制的比賽，終場藍鳥6：2擊敗遊騎兵。

德州阿靈頓全球人壽球場（Globe Life Field）有4萬518個座位，此役是德州州長艾伯特（Greg Abbott）上個月下令全州全面重新開放後，唯一不對觀眾人數設限的棒球賽。

美國總統拜登和美國疾病管制暨預防中心（CDC）官員上週批評這項決定，擔心此舉會成為疫情超級傳播事件。路透社報導，這場比賽的安全措施成效，可能影響其他球隊未來開放球迷進場的做法。

遊騎兵主場開幕戰，湧進約有4萬名觀眾。（美聯社）

法新社報導，今天約有4萬人擠進球場觀賽，幾乎滿座。去年10月登場的MLB世界大賽就是在這座球場舉行。

帶著幼童進場觀賽的觀眾佛拉爾（Susanna Frare）告訴美聯社，他們一家人是經過深思熟慮才到現場共襄盛舉。她說：「既然有規定戴口罩，我們就會盡好本分，我們知道球場工作人員也會努力確保環境乾淨，盡可能消毒，我們就是覺得值得到現場觀賽。」

遊騎兵官方上個月在宣布開放觀眾進場的計畫時，曾詳述一系列防疫措施，包括觀眾除了吃喝東西外，必須全程配戴口罩。

然而報導說，今天球賽的照片和攝影畫面顯示，有部分球迷未按照規定戴好口罩。

艾伯特原本受邀到現場開球，但他今天退出這個活動，藉此抗議MLB上周因喬治亞州 新法爭議而決定取消在喬治亞州亞特蘭大舉行明星賽。喬治亞州投票新法引發罔顧非裔及少數族裔投票權的批評聲浪。

藍鳥先發左投麥茲（Steven Matz）今天主投6.1局，被敲2支安打，失1分自責分，送出9次三振、1保送，成為在遊騎兵開幕戰踢館成功的功臣之一。

希米恩（Marcus Semien）轟出2分砲，畢吉歐（Cavan Biggio）貢獻1支陽春全壘打，藍鳥終場6比2擊敗遊騎兵。