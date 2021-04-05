MLB／洋基球場變圖書館 細數系列戰輸球戰犯

雪曼點出其中戰犯，希克斯（Aaron Hicks）的冰冷手感成為眾矢之的。(美聯社)

紐約 媒體的毒舌評論眾所皆知，但沒想到他們能在開幕戰的第一個系列戰就開砲，在4日洋基 隊主場對陣藍鳥的三連戰第三戰以1：3輸球後，也確定他們以1勝2敗輸掉第一個系列戰，《New York Post》記者雪曼（Joel Sherman）撰文批判：「震耳欲聾的洋基球場變得安靜無比，你就知道什麼事發生了。」

雪曼寫道，原本以為洋基開季的打擊陣容十分堅強，甚至像頭獅子，但他們卻輸給少了主力打者史布林格（George Springer）、先發投手瑞伊（Robbie Ray）與皮爾森（Nate Pearson）的藍鳥，比起獅子，他們更像條待宰的羔羊。

文中指出，從這三場比賽可以看出洋基的得分過分依賴全壘打，期間僅跑回8分，有3分是靠著捕手桑契茲（Gary Sanchez）的全壘打，如果再產出2支即時的安打，洋基本有機會橫掃這個系列戰，他們在得點圈打擊率是.167（4-24），此外無人在壘上時打擊旅也僅.213（10-47）。

雪曼點出其中戰犯，其一是前國聯MVP史坦頓（Giancarlo Stanton）休兵，因為總教練布恩（Aaron Boone）不希望經常受傷的他在開季連續5天出賽，但第2與第3棒的希克斯 （Aaron Hicks）與賈吉（Aaron Judge）今天是慘澹的8支0，整個系列戰合計僅26支4，賈吉又一度在壘上有人時敲出雙殺打，希克斯則是近12個打數只敲出1支安打，而那支還是本應被藍鳥隊塞米恩（Marcus Semien）守下的滾地安打。

被問到是否考慮將希克斯拔除先發外野的位置，布恩表示：「我希望能從多個角度觀察，長遠來看，他（希克斯）會沒事的。」拒絕對一個系列戰的結果反應過度，佛雷瑟（Clint Frazier）也表示：「目前還不需要按下緊急按鈕。」

雪曼最後則烙下狠話，認為「沒錯，這僅是一個系列戰，但洋基隊用冷冰冰的棒子回應熱情的球迷，把本應震耳欲聾的洋基球場變得安靜無比。」