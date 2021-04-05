MLB專欄／春訓僅供參考 亞洲打者挑戰才開始

tyruschen除了張育成成為首位在大聯盟開幕賽擔任先發的台灣 籍野手，為台灣棒球歷史寫下新的一頁外，今年甫從韓國職棒入札的金河成也已在第二戰出任先發並打下生涯首安首打點。至於日本今年旅美野手陣容則仍維持大谷翔平、筒香嘉智、秋山翔吾三人。

加上還在傷兵名單的光芒一壘手崔志萬，六位亞洲打者在春訓期間受矚目的程度不一。其中大谷、金河成及張育成所受到的關注顯然最多。身負二刀流絕技的大谷原就是媒體寵兒，春訓投打表現又剛好呈現兩種極端——打擊強得可怕，反之投球也爆得可怕（10.1局投球保送10次被轟4發全壘打，防禦率12.19，17三振）。進入例行賽後，同時做兩份考卷的大谷到底會交出什麼樣的成績單尤其令人好奇。

金河成頭頂著4年2800萬的高薪光環，身在今年陣容強大目標奪冠的教士，雖然身為新人，背負的壓力實無比巨大。春訓期間教士給了金河成相當多的實戰機會，但他的表現一直沒有起色。總計打了隊內內野手並列最多的51個打席，結果打擊三圍只有.167/.314/.167，沒有出現任何長打，唯一值得稱道的是獲得9次保送的選球能力。幸而如前所述金河成在生涯第二場比賽就開紅盤擊出首安，應能為他釋放掉不少壓力。

至於去年因疫情 平白浪費一季的張育成原就深受台灣球迷關注自不在話下。就連大聯盟官網及克里夫蘭當地媒體也特別注意到他的打擊。原因無他，只因為張育成在春訓的打擊表現實在太好。

然而長年關注大聯盟的球迷都知道，「春訓表現好壞究竟跟例行賽成績有無正相關」一直是個爭論不休至今仍無標準答案的熱門話題。許多人都能信手拈來「春訓一條龍，例行賽一條蟲」的例子。反之當然也有許多球員春訓打得荒腔走板，進入例行賽卻搖身一變火力四射。最典型的例子莫過於三年前初來乍到大聯盟的大谷。

用春訓表現評判球員實力之所以容易失準，首要原因不消說當然是春訓期間球員還在調整階段，像大谷在春訓失利後立即調整自己的打擊姿勢，例行賽才得以大殺四方。尤其春訓初期，球隊會讓所有有望競爭一席之地實力高下不一的球員都上場亮相，因此每次出賽對手的實力好壞往往十分極端。

更重要的是，進入例行賽開始長期實戰，包括球員、教練以及球隊分析部門都將不斷累積更多資訊，進而分析研究對手弱點。許多球員能短期間表現一鳴驚人，但如果想繼續憑一招半式闖江湖，長期下來就難免被「看破手腳」。反之好的球員總會隨著球季進行不斷做修正及調整。就以前年拿下MVP的道奇 強打貝林格（Cody Bellinger）為例，他在去年季中就小改了打擊姿勢，今年春訓又改換全新打法，不斷做微調。

唯有能夠長期穩定表現才是貨真價實的好球員，畢竟打擊率三成的打者跟兩成五打者的差別，也不過就是平均一個禮拜多打一隻安打而已。除了原有的天份及後天努力外，如何適應環境並且在遭遇瓶頸時找到對策也同等重要。關於這點，先行者大谷顯然已經做到了。至於其他亞洲打者能否跟隨他的腳步，就看他們各自的本事了。（取材自UDN聯合新聞網）