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MLB／張育成雙安敲勝利打點 印地安人本季首勝開張

中央社／紐約4日專電
美國職棒大聯盟克里夫蘭印地安人隊台灣好手張育成今天打出身手，4打數2安打，7局上關鍵安打敲回2分，幫助球隊逆轉。中央社
美國職棒大聯盟克里夫蘭印地安人隊台灣好手張育成今天打出身手，4打數2安打，7局上關鍵安打敲回2分，幫助球隊逆轉。中央社

美國職棒大聯盟克里夫蘭印地安人隊台灣好手張育成今天打出身手，4打數2安打，7局上關鍵安打敲回2分，幫助球隊逆轉。印地安人終場以9比3擊敗底特律老虎，本季首勝開張。

張育成此役先發上陣，擔任第8棒、鎮守一壘。2局上，他在2好2壞情況下相中老虎先發左投史庫波（Tarik Skubal）一顆偏高速球，敲出中左外野方向平飛安打，靠腳程衝上二壘，本季首安就是長打。

但隨後登場的隊友海吉斯（Austin Hedges）擊出界外飛球遭接殺出局，印地安人留下二壘殘壘。

印地安人一路苦追，7局上2比3落後時，無人出局攻占二、三壘。面對老虎縮小內野防守範圍，張育成抓住機會，逮中老虎中繼左投諾瑞斯（Daniel Norris）一顆外角偏高變速球，揮出中間方向強勁平飛安打，助球隊逆轉的張育成跑上一壘時興奮高舉雙手。

印地安人開季打線低迷，這支關鍵安打燃起氣勢。張育成隨後靠隊友路普洛（Jordan Luplow）的左外野方向全壘打跑回本季首分，印地安人6比3領先。

印地安人8、9局再靠雷耶斯（Franmil Reyes）與海吉斯分別開轟，追加3分，終場以6分之差在老虎主場拿下勝利，避免開幕系列賽遭橫掃。

張育成前兩戰4打數零安打，本季安打、長打、打點、得分都在此役開張，並打回勝利打點，可說是豐收的一戰。

25歲的張育成身為印地安人青年軍，扮演致勝功臣，與隊友擊肘慶賀的照片登上大聯盟官網賽事主頁面。印地安人官方推特（Twitter）分享他7局上致勝安打影片，以張育成英文名諧音發文Thank Yu（謝謝你育成），感謝他替球隊建功。

印地安人先發投手瑟瓦利（Aaron Civale）主投7局失3分，送出6次三振，以優質先發表現拿下勝投。印地安人明天將回主場迎戰堪薩斯市皇家，皇家預定由左投達菲（Danny Duffy）掛帥，張育成有望再獲先發機會。

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