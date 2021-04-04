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MLB／張育成替補沒安打 印地安人2連敗

體育新聞組／綜合報導
張育成本季首安在第二戰中尚未開張。（Getty Images）
張育成本季首安在第二戰中尚未開張。（Getty Images）

印地安人隊台灣好手張育成3日替補上場，2次打擊都是飛球出局，本季累計4打數沒有安打；印地安人2：5敗給老虎吞下開季二連敗還沒有開胡。

克里夫蘭印地安人隊開季來到底特律老虎隊主場，打3場系列賽，首戰2：3輸球，休兵一天後再戰，打擊火力同樣輸給對手。印地安人內野手張育成沒有先發，7局上代替先發一壘手包爾斯（Jake Bauers）打擊。

教練原本盤算，讓右打的張育成對付左投手霍蘭德（Derek Holland）。但對手反應也很快，印地安人確定代打之後，老虎隊立即換上右投手。

張育成面對2016年美聯新人王得主富爾默（Michael Fulmer），在1好2壞球數領先之下，把一記時速152公里的偏高內角速球，打成二壘高飛球接殺。

28歲的富爾默開刀復出，從先發轉任牛棚，這局讓印地安人打者三上三下。富爾默與台灣投手江少慶有一段革命情感，兩人是去年新冠肺炎疫情下少數留在春訓基地自主訓練的球員。

張育成9局上再度扛起球棒，面對以時速151公里伸卡球為主要武器的右投手賈西亞（Bryan Garcia），在0好2壞的球數之下，把一記內角球打成中外野飛球出局。

賈西亞讓印地安人三上三下，為老虎隊關門，收下這場勝利。

開季前2戰，印地安人連2場打線受到壓制，得分加起來4分，反之老虎隊兩場比賽得了8分。

雙方4日下午再戰，老虎預計派出左投史庫柏（Tarik Skubal）先發，張育成可能又有出賽機會。張育成目前一場先發一場替補，4打數沒有安打。

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