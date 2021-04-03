MLB／抗議喬州選舉法 今年明星賽不在亞特蘭大舉行

亞特蘭大勇士隊主場原將舉辦2021年明星賽。（歐新社）

美國職業棒球大聯盟（MLB ）主席曼弗瑞（Rob Manfred）2日宣布，2021年明星賽將不再於亞特蘭大 舉行。

喬治亞州 州長坎普（Brian Kemp）3月31日簽署一項極爭議的選舉法案。反對者認為該法案大幅剝奪有色人種的投票權。在本周各家企業高層譴責後，MLB是對該法律案跳出來採取實際行動的第一個組織。

在舉辦大型活動時，往往是飯店、旅館、租車公司和其他企業賺錢良機。根據棒球年鑑，MLB明星賽於2000年在亞特蘭大舉辦時，為當地經濟創造約4900萬元的收入。估計2019年明星賽為克利夫蘭帶來6500萬元的收入。

曼弗瑞說：「過去一周我們與球團、前任和現任球員、球員工會以及球員聯盟等進行深度對話，以聽取他們的意見。」「我認為，展示我們作為一項運動的價值觀的最佳方法，就是將今年明星賽和選秀活動撤離亞特蘭大。」

喬治亞州的新法律增加對郵寄選票、選民登記的規定，並賦與州官員對有關選舉運作的更多權限。批評人士說，這項法律將壓制投票，特別是服務不足地區的有色人種。

亞特蘭大市長波托斯（Keisha Lance Bottoms）推文表示：「就像選舉一定會有影響，當選者的行為也一樣。」「不幸的是，不在喬治亞州舉辦MLB明星賽很可能是倒下的第一張骨牌，直到取消限制投票的不必要障礙為止。」