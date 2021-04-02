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MLB／張育成開幕先發 台灣野手第1人

記者陳宛晶／綜合報導
大聯盟2021年賽季正式點燃戰火，張育成進入印地安人隊先發名單，成為史上第一位在開幕戰先發的台灣野手。（中央社）
大聯盟2021年賽季正式點燃戰火，張育成進入印地安人隊先發名單，成為史上第一位在開幕戰先發的台灣野手。（中央社）

大聯盟2021年賽季1日正式點燃戰火，張育成進入印地安人隊先發名單，成為史上第一位在開幕戰先發的台灣野手，擔任一壘手、扛第七棒，但無緣在這場比賽用安打為自己祝賀，張育成面對老虎隊，兩打數沒有安打，6局被代打換下，本季首安要再等等。

30隊賽程1日同步開跑，印地安人前進客場底特律，比賽在大雪紛飛的嚴寒天氣下開打，印地安人由去年美聯塞揚畢柏（Shane Bieber ）先發，老虎則推出左投波伊德（Matthew Boyd）。

昔有兩名台將在大聯盟開幕戰先發出賽，分別是2008年洋基王建民、2016年馬林魚隊陳偉殷，張育成這一季進入印地安人隊先發名單，成為史上第三人、野手第一人。

因應對上左投先發，印地安人啟用右打的張育成扛起一壘，但未收到教練團想要的突破左投效果，張育成的首打席在第2局、兩出局時，敲出中外野飛球出局，第4局則在一、三壘有人時無法建功，敲出本壘後方飛球遭到接殺。

比賽進入6局上、兩人出局時，波伊德的用球數92球，老虎決定換投，由右投西斯涅羅（Jose Cisnero）接手，而印地安人也以左打的包爾斯（Jake Bauers）代打張育成的棒次，張育成提前結束開幕戰出賽。

波伊德先發5.2局，只被敲出3安打、無失分，老虎靠37歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）第1局的兩分砲，開賽就占上風，畢柏在第2局不死三振也釀成失分，讓印地安人打完兩局處於0：3落後。

印地安人隊終場以2：3在開幕戰輸球。

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