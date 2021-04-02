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MLB／洋基得點圈軟腳 開幕戰不敵藍鳥

體育新聞組／綜合報導
洋基先發投手柯爾。（路透）
洋基先發投手柯爾。（路透）

MLB新賽季開始，紐約洋基隊對奪回睽違11季的世界大賽冠軍一直很樂觀，但開幕戰卻未能把握機會，以2：3敗給同區的多倫多藍鳥隊。

洋基在9次攻占得點圈時都無以為繼，留下10次殘壘。藍鳥葛里奇克（Randal Grichuk）在延長第10局從洋基菜鳥投手尼爾森（Nick Nelson）手中打出二壘安打，送回代跑的戴維斯（Jonathan Davis），拿下致勝分。

9局下半洋基原有在主場慶祝勝利的機會，代跑者陶克曼（Mike Tauchman）連盜二壘和三壘，但勒梅休（DJ LeMahieu）在攻占一、三壘時擊出野手選擇，陶克曼在本壘前遭到封殺，之後賈吉（Aaron Judge）遭三振，大好攻勢化為烏有。

洋基球場開放20%上限球迷入場。洋基捕手桑契斯（Gary Sanchez）第2局由藍鳥先發投手柳賢振手中擊出左外野407呎的兩分全壘打，讓1萬850名現場觀眾情緒沸騰。但柳賢振除了這顆滑球失手外，在5又1/3主投局數中只讓洋基打出4支安打。

第二年擔任洋基開幕戰投手的柯爾（Gerrit Cole）表現一樣優秀，在5又1/3局中三振8人次，只被擊出5支安打、保送2次；但在第6局遭赫南德茲（Teoscar Hernandez）打出追平分的陽春砲後退場。

而紐約大都會隊和華盛頓國民隊的開幕戰則因疫情因素宣告延期。

國民隊3月31日宣布一名球員的新冠測試呈陽性反應，有4名球員和1名工作人員被列為近距接觸。總經理瑞佐（Mike Rizzo）表示，收到陽性反應報告後，所有球員、教練和工作人員都接受了PCR和快篩檢測

但是，由於病毒的潛伏期，檢測可能需要幾天才會有最後結果，因此很可能還會出現新的陽性反應。

雖然兩隊2日輪空，大都會和國民隊也不會對戰，MLB官方宣布不會用2日來彌補1日的比賽。目前復賽可能會安排在3日，但是鑑於接觸追踪的結果和最新的檢測結果，情況隨時可能生變。

藍鳥先發投手柳賢振。（路透）
藍鳥先發投手柳賢振。（路透）

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