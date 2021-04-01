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MLB／102哩卡特球 克拉斯飆破大聯盟紀錄

體育新聞組／綜合報導
印地安人克拉斯飆出球速破大聯盟紀錄的卡特球。（美聯社）
印地安人克拉斯飆出球速破大聯盟紀錄的卡特球。（美聯社）

160公里的速球已經夠驚人了，更何況是160公里以上帶有變化幅度的卡特球！印地安人克拉斯（Emmanuel Clase）在3月31日熱身賽投出102英里（約164公里）的卡特球與94英里（約151公里）的滑球，讓響尾蛇打者頻頻揮空。

克拉斯是在2019年克魯伯（Corey Kluber）交易案中從遊騎兵攬來的後援投手，當初這筆交易被外界批為「賤賣」了雙屆塞揚投手，沒想到克魯伯隔年僅在遊騎兵投了1局就受傷退場，而在看到克拉斯精采的春訓表現後，想必現在的印地安人球迷作夢也會笑。

克拉斯在面對響尾蛇的熱身賽中後援登場，他飆出一顆102英哩帶有下沉尾勁的直球，並投出一顆94英哩的滑球讓打者揮空，讓「PitchingNinja」弗萊德曼（Rob Friedman）相中發推。

大聯盟官網記者艾德勒（David Adler）表示，這顆101.8英里的卡特球是大聯盟自2008年開始統計球速後最快的一顆卡特球，他一共飆出5顆100英里以上火球，球速分別為100.8、101.2、101.4、101.8、102英里。

來自多明尼加的克拉斯春訓至今出賽10場，主投9局送出12次三振，雖然被敲了3支全壘打失4分，但他的每局被上壘率僅0.64，防禦率3.86仍相當穩健，新賽季有機會與陣中卡林恰克（James Karinchak）、威葛蘭（Nick Wittgren）共組勝利組牛棚。

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