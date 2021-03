MLB／ 閉眼投球、預告球種 新科塞揚對決好歡樂

印地安人27日對上道奇 的熱身賽,由美聯塞揚畢柏(Shane Bieber)對決國聯塞揚包爾(Trevor Bauer),身為前隊友的兩人不管在賽前、賽中都出現許多有趣互動。

這場勝負其實在比賽前的推特 上就已經開打,包爾po上一張打擊頭盔與手套的照片,示意要「打爆」這位前隊友,他3局站上打擊區,結果只敲出游擊滾地球出局,攻守交換時還不忘去休息室找畢柏嗆聲,要對方離投手丘遠一點,後者在賽後笑著表示:「包爾一直要我告訴他我會投什麼球,但我沒理他。」

Shane almost never heard the end of it... 🗣️ pic.twitter.com/WCY73WBhcR