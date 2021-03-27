飆101哩、14K、敲5轟 大谷翔平春訓擦亮二刀流

大谷翔平今年春訓的表現讓媒體讚前所未見。（路透）

以「二刀流」身分進入大聯盟的日籍球星大谷翔平，首年熱身賽留下防禦率高達27、1成25打擊率，不僅被形容為僅有高中生身手，也讓人再次懷疑天使投資 眼光是否失敗，不過兩年下來大谷翔平很快打破質疑，展現極佳的投打天賦，今年春訓更是調整得宜，25日大谷翔平擊出熱身賽第5發全壘打後，媒體對他的稱讚也如同紙片般飛來。

大谷翔平揮別前兩年熱身賽總是慢熱情況，今年春訓投打兩方面都有高檔演出，《CBS Sports》記者維耶蒂(Danny Vietti)盛讚，「我才不管這不是熱身賽，大谷翔平正在做出大聯盟史上前所未見的事，在投手丘可以投出14K，飆出101英里，還有5成71打擊率及5支全壘打，他的表現真是令人難以置信。」

大聯盟官網作家賽門（Andrew Simon）表示，大谷翔平擊出5轟裡面有3轟為反方向，2轟在中外野，沒有任何1支是拉打所擊出的全壘打，這也證明了大谷翔平打擊毫無死角，能夠將球送到任何位置。

大谷翔平今年揮出的全壘打中，有2轟是直接飛越中外野的「打者之眼」，展現剛猛怪力，根據大聯盟官網記者艾達爾（David Alder）表示，大谷翔平今天擊出的全壘打仰角為42度，而上季僅有9發全壘打的擊球仰角超過40度，艾達爾也非常讚賞大谷所展現的擊球力量。

今年重啟二刀流身分的大谷翔平，《The Athletic》預測他在投球方面能貢獻11勝4敗、防禦率3.41的成績，打擊則是繳出2成98打擊率，外帶28轟及118分打點。