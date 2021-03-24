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MLB／熱身賽出現第二次！大都會上演罕見三殺守備

體育新聞組 / 綜合報導
明星二壘手亞土維此役敲出罕見的三殺打，這是大聯盟春訓以來第2次三殺守備。 （路透）
明星二壘手亞土維此役敲出罕見的三殺打，這是大聯盟春訓以來第2次三殺守備。 （路透）

太空人日前迎戰大都會的熱身賽，明星二壘手亞土維（Jose Altuve）在滿壘無人出局的狀況下敲出直擊二壘手的平飛球，讓大都會順勢完成三殺守備，結束此局攻勢，而以往較為罕見的三殺守備，在春訓卻已出現2次。

前3次打擊揮出2支安打的亞土維，在6局下面臨滿壘無人出局的情況，本是進帳打點的機會，不料亞土維卻擊出朝著二壘手培拉薩（Jose Peraza）方向的平飛球後遭接殺，二壘跑者史卓（Myles Straw）雖意識到但仍回壘不及，而游擊手托伐（Wilfredo Tovar）在輕鬆傳向一壘，再將快衝到二壘壘包的卡斯楚(Jason Castro)刺殺出局，完成了罕見的三殺守備。

太空人上次打出三殺打的球員，為2019年馬里斯尼克（Jake Marisnick）所創下，而隊內上一次完成三殺守備則是2015年由老虎金斯勒（Ian Kinsler）擊出三壘方向滾地球，由三壘手維拉（Jonathan Villar）、二壘手亞土維及一壘手卡特(Chris Carter)所完成，巧合的是，當年參與三殺守備的維拉，在本場比賽也為大都會先發出戰。

早前熱身賽也出現精彩的三殺守備，由水手完成相當罕見的「5-2-3-2」的三殺守備，而苦主則是白襪強打阿布瑞尤（Jose Abreu）。

賽後大都會總教練羅哈斯(Luis Rojas)也表示：「當無人出局滿壘，又碰上亞土維打擊時，那時我心裡認為一定很不妙，而球也確實打得非常強勁，真的要感謝我們守備站位做得很好。」

大都會 太空

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