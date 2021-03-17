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MLB／克蕭九度扛道奇開幕戰先發 教頭：因為他值得

體育新聞組╱綜合報導
王牌左投克蕭擔任衛冕軍道奇的開幕戰先發投手。 （Getty Images）
王牌左投克蕭擔任衛冕軍道奇的開幕戰先發投手。 （Getty Images）

衛冕軍道奇的先發輪值星光熠熠，也讓外界期待誰將會榮登球隊開幕戰先發投手，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也在近日給出答案，宣布將由王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）擔綱重任。

這也是克蕭職業生涯第9次扛起開幕戰先發投手的角色，自2011年來皆被賦予重任，但近兩年近因傷勢而遭到替換，2019年克蕭因肩傷而改由柳賢振擔綱，而去年縮水球季克蕭則是在賽前4小時感到背部僵硬，再度更換人選，改由小將梅伊（Dustin May）先發。

克蕭去年共投58.1局，仍然繳出2.16防禦率、62次三振僅8次保送，直球速度也重回92英里，更是在季後賽擺脫一條蟲的毛病，5場先發僅有2.93防禦率，也幫助道奇拿下夢寐以求的世界大賽冠軍。

儘管隊內有著前塞揚左投普萊斯(David Price)、布勒（Walker Buehler）坐鎮，休賽季也簽下新科塞揚包爾(Trevor Bauer)，羅伯茲仍然將開幕戰先發棒子交由王牌左投克蕭，也認為這是正確的決定，「我認為克蕭絕對值得擁有，他是開幕戰先發最佳人選，基於各種理由，我認為這是合理的選擇。」

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