MLB／黏到投手崩潰…纏鬥22球獲保送 吉洛梅寫新紀錄

大都會野手吉洛梅與紅雀隊投手希克斯單一打席纏鬥了22球，最後選到了保送上壘。（美聯社）

投手丘上最令人崩潰的不是被敲全壘打，而是投了半天一個人都解決不了。紐約大都會 野手吉洛梅（Luis Guillorme）在14日徹底讓紅雀隊投手希克斯 （Jordan Hicks）感受到什麼叫「凌遲」，雙方單一打席纏鬥了22球，甚至最後還選到了保送上壘，讓後者痛苦不已。

希克斯的來頭不小，他是大聯盟官網精華影片的常客，因擁有一手動輒105英里的火球而聞名，但從2019年6月決定動刀及去年的疫情影響，已經將近2年沒有出賽。

希克斯在對陣大都會的熱身賽中回歸，屢屢飆出破百英里火球，然而身為對手的吉洛梅球棒像磁鐵似的，不斷將球打出界外，隨著一球一球的消耗，在場邊的大都會休息室就越來越興奮，死鬥22球過後，吉洛梅選到了四壞球保送。

大都會總教練羅哈斯（Luis Rojas）與紅雀教頭席爾特（Mike Shildt）都驚呼這個打席「前所未見」，而吉洛梅也提及：「超酷的，我很高興選到保送，如果最後出局，那就前功盡棄了。」反之前功盡棄的正是投手希克斯，他在用了22球投出保送後就被教練換下場，而吉洛梅在隨後也被大都會打線送回家得分。

吉洛梅說：「他（希克斯）的球速很快，我只是試著讓球擊中棒子的甜蜜點，其實我每次出棒都希望把球打進場內，這是真的，我當時希望敲出穿越內野防區的滾地球。」

單一打席22球也打破2018年由巨人主戰一壘手貝爾特（Brandon Belt）與天使隊投手巴利亞（Jaime Barria）創下的21球紀錄，最後以前者敲出飛球出局而告終。