我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億706萬劑疫苗 27%成人接種

加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

MLB／黏到投手崩潰…纏鬥22球獲保送 吉洛梅寫新紀錄

體育新聞組／綜合報導
大都會野手吉洛梅與紅雀隊投手希克斯單一打席纏鬥了22球，最後選到了保送上壘。（美聯社）
大都會野手吉洛梅與紅雀隊投手希克斯單一打席纏鬥了22球，最後選到了保送上壘。（美聯社）

投手丘上最令人崩潰的不是被敲全壘打，而是投了半天一個人都解決不了。紐約大都會野手吉洛梅（Luis Guillorme）在14日徹底讓紅雀隊投手希克斯（Jordan Hicks）感受到什麼叫「凌遲」，雙方單一打席纏鬥了22球，甚至最後還選到了保送上壘，讓後者痛苦不已。

希克斯的來頭不小，他是大聯盟官網精華影片的常客，因擁有一手動輒105英里的火球而聞名，但從2019年6月決定動刀及去年的疫情影響，已經將近2年沒有出賽。

希克斯在對陣大都會的熱身賽中回歸，屢屢飆出破百英里火球，然而身為對手的吉洛梅球棒像磁鐵似的，不斷將球打出界外，隨著一球一球的消耗，在場邊的大都會休息室就越來越興奮，死鬥22球過後，吉洛梅選到了四壞球保送。

大都會總教練羅哈斯（Luis Rojas）與紅雀教頭席爾特（Mike Shildt）都驚呼這個打席「前所未見」，而吉洛梅也提及：「超酷的，我很高興選到保送，如果最後出局，那就前功盡棄了。」反之前功盡棄的正是投手希克斯，他在用了22球投出保送後就被教練換下場，而吉洛梅在隨後也被大都會打線送回家得分。

吉洛梅說：「他（希克斯）的球速很快，我只是試著讓球擊中棒子的甜蜜點，其實我每次出棒都希望把球打進場內，這是真的，我當時希望敲出穿越內野防區的滾地球。」

單一打席22球也打破2018年由巨人主戰一壘手貝爾特（Brandon Belt）與天使隊投手巴利亞（Jaime Barria）創下的21球紀錄，最後以前者敲出飛球出局而告終。

苦主希克斯（左）在用了22球投出保送後就被教練換下場。 （美聯社）
苦主希克斯（左）在用了22球投出保送後就被教練換下場。 （美聯社）

大都會 希克斯 MLB

上一則

MLB／棒球也能帥氣背後胯下傳球 是「他」傳的不意外

下一則

籃球／美超狂高中生單場抓42籃板 影片像大人對打小孩

延伸閱讀

MLB／訂婚2年多 A-Rod與翹臀珍驚傳分手

MLB／訂婚2年多 A-Rod與翹臀珍驚傳分手
MLB／訂婚2年多 A-Rod與珍妮佛羅培茲驚傳分手了

MLB／訂婚2年多 A-Rod與珍妮佛羅培茲驚傳分手了
MLB／大谷翔平手感火燙再繳雙安 狼狽回壘模樣令人捧腹

MLB／大谷翔平手感火燙再繳雙安 狼狽回壘模樣令人捧腹
MLB／柯爾將投開幕戰…老爸想進場 不然「坐門口聽廣播」

MLB／柯爾將投開幕戰…老爸想進場 不然「坐門口聽廣播」

熱門新聞

林書豪(左)近日結束發展聯盟賽事。(取材自微博)

G聯盟抓到罵林書豪「新冠病毒」球員 將內部處理

2021-03-12 19:44
德尚博連續兩輪在第六洞不按常理打球，反而讓他最後奪冠。（Getty Images）

PGA／神！算出離洞口最近距離 高球「科學家」逆襲奪冠

2021-03-09 07:30
加藤優有「最正日本女棒球員」的稱號。（取材自Instagram）

別光看臉蛋！日本最美女棒球員加藤優喊聲：看看球技吧

2021-03-09 08:30
44歲的羅納度(左)與傳出懷孕消息的30歲女友洛克絲。 （路透）

足球／球星羅納度結紮10年 嫩女友懷孕 原來靠「這招」

2021-03-11 08:00
大坂直美曬比基尼照片。（取材自Instagram）

網球／大坂直美曬火辣比基尼照 球迷暴動了

2021-03-12 08:00
柯瑞與溜馬沙波尼斯置物櫃差異極大，讓不少球迷質疑難道連全明星賽都有「學長學弟制」？ （取材自推特＠Hoop Central）

NBA／明星賽大小眼？柯瑞的置物櫃超高級 他的長這樣…

2021-03-10 08:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到
紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久

紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久
女兒賭輸1.4億 父豪氣：有26間房可賣 2個億就拿回來

女兒賭輸1.4億 父豪氣：有26間房可賣 2個億就拿回來