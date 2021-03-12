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MLB／柯爾將投開幕戰…老爸想進場 不然「坐門口聽廣播」

記者陳宛晶／綜合報導
洋基王牌投手柯爾先發3局失1分、送出5次三振，調整步調朝開幕戰先發前進。（美聯社）
洋基王牌投手柯爾先發3局失1分、送出5次三振，調整步調朝開幕戰先發前進。（美聯社）

洋基11日在春訓熱身賽以6：1擊敗費城人隊，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）先發3局失1分、送出5次三振，調整步調朝開幕戰先發前進，他透露，父親已經迫不及待想進入洋基球場觀戰，「他說如果不讓他進場，就要在門口擺台收音機，坐在外面聽。」

來自加州的柯爾，受到父親的影響而成為洋基球迷，兒時曾在球場被拍到舉著「Yankee Fan Today Tomorrow Forever」的看板，2019年底在加盟洋基的記者會上，還從老家帶來這面已經褪了色的看板，驗證「終生洋基迷」真身。

去年受到疫情影響，不開放球迷進場，老柯爾無緣造訪洋基球場，看兒子披上心愛的洋基球衣出賽，今年可望解禁，他也已經等不及了。

柯爾賽後受訪表示，「我父親很期待來到洋基球場看場比賽，他告訴我，如果不給他進場，他就要在開幕戰當天，在門口擺台收音機，坐在外面聽。」柯爾笑說，「我是跟他說，我們應該可以讓你進來啦！」

柯爾此役共用50球、先發3局，被敲5安打、責失1分，送出5K，4個球種都使用，滑球稍微不穩，但總教練布恩（Aaron Boone）肯定，柯爾朝開幕戰先發又跨出了好的一步。

洋基 加州 費城

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