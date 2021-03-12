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MLB／大谷翔平手感火燙再繳雙安 狼狽回壘模樣令人捧腹

編譯中心 / 綜合報導
大谷翔平12日擊出兩支安打，春訓打擊率高達5成38。 路透
大谷翔平12日擊出兩支安打，春訓打擊率高達5成38。 路透

天使日籍二刀流好手大谷翔平延續春訓好手感，12日面對巨人再度繳出單場雙安，也是連續5場皆有安打演出，春訓13個打數敲出7支安打，打擊率高達5成38，天使終場也以5比4險勝巨人。

來源：playball baseball typeA YouTube

首局下半天使即展開攻勢，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）先是從巨人王牌奎托（Johnny Cueto）手中轟出兩分砲，也是春訓首支全壘打，而擔任第三棒指定打擊的大谷翔平也補上貼著左外野邊線的安打。

不過巨人守備處理迅速，將試圖攻占二壘的大谷給逼退，大谷帥氣臉龐配上狼狽回壘的模樣，也讓人看了會心一笑，隨後「生化人」普荷斯（Albert Pujols）在兩出局後打出二壘安打，大谷快馬加鞭奔向本壘卻遭到觸殺出局，結束此局攻勢。

3局下半兩出局，大谷再度擊出游擊方向內野安打，5局下則是敲出中外野飛球出局後便遭代打，本場比賽大谷繳出3打數2安打的好表現，目前春訓也打出5成38高打擊率，外加1轟3打點。

大谷翔平預計明日將會休戰一日，以準備14日再度登板面對白襪，天使總教練麥登(Joe Maddon)也透露，會將大谷的投球局數拉長至3至4局。

大谷狼狽回壘模樣。 路透
大谷狼狽回壘模樣。 路透

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