MLB／又上場！47歲一朗秀「選球眼」 教頭暗酸：退化囉

47歲的鈴木一朗 ,拎著球棒走上打擊區,戴起手套跑向右外野,這樣的畫面今天在水手隊春訓基地上演,他在模擬賽上場,聚焦球員、記者目光,他在敲出「自認的高飛犧牲打」後搖搖頭走下場,總教練瑟維斯(Scott Servais)拍拍他的肩膀說:「畢竟都退休 兩年了啊!」

You never know what you might see in a sim game. pic.twitter.com/m57S8JPHwL