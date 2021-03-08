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MLB／又上場！47歲一朗秀「選球眼」 教頭暗酸：退化囉

記者陳宛晶／綜合報導
已退役的鈴木一朗在模擬賽拎起棒子練打。 美聯社
已退役的鈴木一朗在模擬賽拎起棒子練打。 美聯社

47歲的鈴木一朗，拎著球棒走上打擊區，戴起手套跑向右外野，這樣的畫面今天在水手隊春訓基地上演，他在模擬賽上場，聚焦球員、記者目光，他在敲出「自認的高飛犧牲打」後搖搖頭走下場，總教練瑟維斯（Scott Servais）拍拍他的肩膀說：「畢竟都退休兩年了啊！」

一朗在2019年打完開幕戰後榮退，轉任特助兼教練，今天水手基地進行模擬賽，球團鏡頭從一朗準備走向場內就開始一路拍攝，面對陣中一號先發岡薩雷茲（Marco Gonzales）的投球，他在放掉一顆偏高球後，誇讚自己「選球眼」，引起場邊一陣笑聲。

一朗隨後出棒打成高飛球，他一邊跑壘一邊說「高飛犧牲打，可能吧！」又掀起一陣笑聲，他搖搖頭走下場，瑟維斯上前拍拍他，「都兩年了啊！」

48歲的卡麥隆（Mike Cameron），今天也在模擬賽出賽，鎮守中外野，兩名外野手合計95歲。

「一朗今天很早就去打擊籠練打，所以我知道他要上去打。」 瑟維斯表示，「他們兩人都是水手傳奇球星，他們與我們的年輕球員一起練習，他們也很樂在其中。」瑟維斯也虧：「他們還是很棒，只是揮棒速度不如以前囉！」

在模擬賽對上一朗，岡薩雷茲說：「我是希望當成比賽在投，但當一朗走進來，畫風就突然變了。」他坦言，自己實在忍不住想笑，「這可能是我唯一一次帶著笑容在投球吧！」他也誇讚一朗渾身充滿對棒球的能量。

高球 退休 鈴木一朗

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