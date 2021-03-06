MLB／家暴零容忍！戴森全季禁賽 史上最長

戴森因家暴全季禁賽。（Getty Images）

美國職棒大聯盟（MLB ）主席曼弗瑞（Robert D. Manfred）宣布，對目前為自由球員身分的右投戴森（Sam Dyson）整個2021例行賽季和季後賽 禁賽，因為他違反了聯盟的家暴 政策。

MLB表示，戴森接受這項處分。這是聯盟以違反家暴政策對未遭正式提告的球員開出的最長停賽處分。

MLB指出，現年32歲的戴森將在聯合政策委員會的監督下參加「機密和全面的評估和治療計畫」。

曼弗瑞發表聲明指出：「MLB官方已完成對有關戴森違反家暴、性侵和虐待兒童聯合政策的指控調查。」「戴森違反了規定，因此這樣的處分是適當的。」

戴森遭禁賽的時間比洋基投手杰曼（Domingo Germán）於2020年1月遭處81場禁賽還要長。在據傳涉及其女友的家暴事件後，杰曼錯過季後賽9場比賽。

它也比前聖地牙哥投手托瑞斯（José Torres）的禁賽期長。托瑞斯因家暴指控被捕後，於2018年被停賽100場。

戴森遭前女友在2019年11月指控涉嫌暴力，目前尚未與任何球隊簽約。自2012年登上大聯盟之後，他一直在各球隊中進進出出。