MLB／1864名觀眾前連揮兩安 大谷：比較像打棒球了

大谷翔平在熱身賽亮相，前兩打席都揮出安打。（路透）

大聯盟熱身賽開打第二天，天使 隊在主場迎戰白襪隊，日籍好手大谷翔平首次亮相，前兩打席都揮出安打，自認揮棒感覺很好，看到久違的觀眾也覺得很開心，形容「比去年球季賽更像球季賽」。

大谷擔任天使先發第2棒指定打者，3打數2安打、跑回兩分，3棒楚奧特（Mike Trout）1安打、1保送，4棒普荷斯（Albert Pujols） 2支2、2打點，這三棒合計6打數5安打，兩隊打完5局收工，4：4握手言和。

熱身賽開打前兩周，賽制十分彈性，可打5到9局，只要交手兩隊說好就OK，1日、2日合計28場比賽有一半打7局，天使、白襪之戰只打5局最短。

此役吸引1864人進場觀戰，大谷每次走進打擊區，觀眾席上都有球迷大喊他的名字，大谷笑說：「感覺比較像在打棒球了。」

睽違356天又有觀眾進場，氣氛變得比較熱鬧，大谷表示，就算打出界外球也會讓人非常興奮，真的充滿樂趣。

大谷到天使春訓基地報到前，已先自主練打，認為現在揮棒不錯，不必大幅改變；天使總教練麥登（Joe Maddon）也認為，大谷修正打擊動作後，平衡感有進步，揮棒比去年球季更好。

天使4日對戰響尾蛇、5日和運動家交手，都是客場比賽，大谷將在其中一戰登板投球。