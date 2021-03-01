MLB／自由球員市場 「終結者」成大贏家

大聯盟春訓熱身賽正式開打，先前遭詬病是「歹戲拖棚」的自由球員市場也算是告一段落。不過最終整個自由球員市場上的最大贏家其實出乎大家意料之外，落在一開始幾乎無人特別在意的的終結者身上。

首屈一指的無疑是前年季中才轉任終結者的漢崔克斯（Liam Hendriks）。雖說漢崔克斯最近兩年救援成功39次、防禦率只有1.79的成績相當驚人。但他畢竟已年滿32，去年年薪也不過530萬。不論是薪資專家或一般球迷都只預測他的新約頂多在3年3000到3600萬之間。但把漢崔克斯視為奪冠最後一塊拼圖的白襪卻不惜開出硬是比行情高出1.5倍的3年5400萬天價簽下這位滑球高手，這個奇葩合約都讓漢崔克斯一舉成為現役最高薪的終結者。

由於漢崔克斯被白襪買走，一向不喜歡在終結者身上花大錢的運動家不得不破例上市場採買。就在一番東挑西揀之後，他們才在春訓開訓前簽下前紅雀終結者羅森索（Trevor Rosenthal）。不過如今羅森索早已不是當年那個在紅雀連續兩年救援40場以上的年輕火球投手，在2017年動完韌帶重建手術後，羅森索已經換過五個東家，還曾經一球未投就被洋基 釋出。但去年轉到教士後連續9場出賽投10局無失分狂飆17次三振只保送1人的表現讓運動家高層決定在他身上賭一把。運動家下的賭注同樣不小——他的1年1100萬合約雖不比事前預測的兩年1300至1400萬總價高，但只投一季就能拿到接近兩季的價碼，不能不說是羅森索與他經紀人的一大勝利。

另一個值得一提的終結者是去年剛拿下救援王的漢德（Brad Hand）。就在漢德與國民簽下1年1050萬新約不到三個月前，他的老東家印地安人才剛把他丟到棄權名單（waivers）任君挑選。換句話說當時其他29隊只要願意承接印人與漢德原有的1000萬選擇權——還比國民開的價碼少了50萬——不用付出任何其他代價就可撿到這個救援王。結果就在所有球隊都蓋牌喊PASS的三個月後，漢德又收到一張更高價的合約。當然這段峰迴路轉的過程與各隊球員布局有關，但最終既可笑納印地安人100萬買斷金（buyout），又找到國民這個新東家的漢德都無疑是個大贏家。

（取材自聯合新聞網）