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MLB／失蹤2年 大谷翔平的100哩「火球」找回來了

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平。（歐新社）
大谷翔平。（歐新社）

「火球版」的大谷翔平回來了！他27日進行35球實戰投打練習，最快球速已催到100哩，這是他在2018年進行TJ韌帶置換手術後首見，天使教頭麥登（Joe Maddon）也很滿意，直呼看得很開心。

大谷翔平在2018年的大聯盟菜鳥賽季，先發10場，合計7球在100哩以上，排名該季先發投手第3多，他在球季結束後進行TJ手術，2020年回歸投手丘只投了2場，合計80球，最快球速「僅」97哩，球速消失多次引起討論。

大谷翔平在今年春訓的球速持續升溫，前一次的實戰投打對決，最快球速97哩，27日終於再現100哩球速。

「我想他現在非常有信心，因為他的感覺棒透了。」麥登表示，大谷翔平現在的投球感覺極佳，不像去年像是把球推出去般的投球，今年的投球機制好多了；他也肯定大谷翔平今年的打擊動作找回平衡，「我知道這只是打擊練習，但我去年沒看過他這樣的揮棒。」

麥登本季不打算擬定大谷翔平的「使用說明書」，將以他自己的感覺為重，這也意味先發登板的前一天、後一天，可能不再「禁止」大谷擔任指定打擊出賽。

根據麥登目前的盤算，大谷翔平的春訓重點課表，將先以先發投手調整，熱身賽展開後會給他更多機會擔任指定打擊出賽，「他是傾向投球第一、打擊第二，但我認為他會把每件事都做好。」

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