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MLB專欄／新賽季 強打可望重振雄風

李秉昇

2020年賽季可說是大聯盟史上最奇怪的賽季，受到疫情影響例行賽縮短、季後賽擴編、雙重賽局數縮減等各式過去不曾看到的情形，都在去年發生，或多或少讓不少球員的表現受到衝擊。

大聯盟的數據專家們當然也注意到了這些強打者不理想的2020賽季，並從一些關鍵的進階數據觀察出，其中有些人很可能會在今年觸底反彈，恢復應有的身手。筆者從大聯盟專家指出的「反彈」人選中，挑出幾位大家最熟悉的強打者，來跟各位說說，為什麼他們的2021賽季應該不會像2020年那般低迷。

釀酒人隊左外野手葉力奇

關鍵數據：34.6%的揮棒率

葉力奇（Christian Yelich）去年34.6%的揮棒率（揮棒次數／面對球數），在所有符合競爭打擊王資格的打者中為全聯盟第二低。

從2019到2020年，葉力奇的揮棒率跌幅達到10.6個百分點，是跌幅最大者。若從葉力奇過去長期的數據表現和穩定性來看，2021年他的揮棒率應該會回歸正常才是，不會再呈現那麼低的情況。

當然增加揮棒頻率，不代表打擊成績就會跟著變好，但葉力奇2020年的詭異揮棒率確實凸顯出，2020年的他並不太正常。他去年的強擊球比例為全聯盟第五名，平均擊球初速也位列全聯盟前百分之一，可以預期只要其出棒頻率恢復正常，應該就能產出與2020年以前差不多的數據水準。

紅雀隊三壘手亞瑞納多

關鍵數據：2019年的預期全壘打數為45.1支（全聯盟第三高

這是亞瑞納多（Nolan Arenado）生涯第一次穿落磯隊以外的球衣，所以他將不再需要常常調適上山和下山（落磯主場地處高海拔）的不同環境，面對到的變化球軌跡將會更一致（在高海拔地區，因空氣稀薄，變化球變化的軌跡較不明顯，與低海拔地區不同），這將減少他在調整上的負擔，也許他的打擊成績會更勝以往也說不定。樂觀一點看，生涯還沒有拿過最有價值獎的亞瑞納多，今年有機會一舉挑戰這項殊榮。

（取材自UDN聯合新聞網）

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