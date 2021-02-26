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MLB／為家暴道歉…杰曼盼隊友原諒 重返洋基

體育新聞組／綜合報導
杰曼為家暴事件公開致歉。（路透）
杰曼為家暴事件公開致歉。（路透）

紐約洋基隊投手杰曼（Domingo German）24日為他因家暴引發的一連串事件向大眾公開道歉，他也先在前一日向全隊懺悔，為贖罪邁出重要的一步。

據「ESPN」報導，杰曼在家暴事件後首次透過影片影片受訪：「在回答問題之前，我想藉此機會向史坦柏瑞納家族（Steinbrenner，洋基隊老闆家庭）、我的隊友、球團和所有愛我的人道歉，我做了很多不值得驕傲的錯誤。」

而在公開記者會前，杰曼已在洋基隊第一個春訓日向全體隊友懺悔，總教練布恩（Aaron Boone）透露這場會議持續了約半個小時，表示杰曼非常誠心，也為重返球隊邁出重要一步。

一壘手沃特（Luke Voit）就替杰曼認錯感到欣慰，也告誡他還得花點功夫修復與隊友的關係，「很明顯地，他還是個朋友，所以我們會陪著他。」、「但我們不會寬恕他過去犯下的錯，他搞砸了，而且很多隊友已經改變了對他的看法」。

明星外野手史丹頓（Giancarlo Stanton）則認為這是杰曼重拾球隊對他信賴的第一步，「他了解自己鑄下了大錯，所以現在的問題是，你該怎麼面對自己犯下的錯誤？所以他試著改進自己、改進與隊友的關係，我們該做的事就是給他機會。」

杰曼在2019賽季奪下美聯最多的18勝、防禦率4.03，他在當年涉嫌捲入家暴案而遭到聯盟介入調查，也缺席了例行賽最後一場先發與洋基季後的9場比賽，聯盟在去年1月2日裁定杰曼將禁賽81場，而在2020賽季結束後的今天，還剩63場禁賽。

杰曼預計將競爭洋基隊最後一個先發輪值空缺，總教練布恩表示：「他已經贏得再次加入這支球隊的機會，，成為球隊的一員。現在他必須在日常中證明，我們當然會竭盡全力支持他，並幫助他成為最好的自己。」

洋基 家暴 紐約

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