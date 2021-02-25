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MLB／消失5年 37歲卡茲米爾從巨人東山再起

體育新聞組／綜合報導
卡茲米爾寄望東山再起。（Getty Images）
卡茲米爾寄望東山再起。（Getty Images）

據「MLBTR」作家亞當斯（Steve Adams）報導，卡茲米爾（Scott Kazmir）與舊金山巨人隊簽下一紙小聯盟合約，這也將是這位37歲左投暌違5年重返大聯盟賽場。

距離卡茲米爾上次替道奇隊登板已將近5年的時間，現任巨人總裁薩迪（Farhan Zaidi）當時還在道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）麾下擔任總經理，而他也正是2013年運動家的助理總裁，當時運動家也剛與卡茲米爾簽下一紙2年合約，不難看出薩迪對卡茲米爾情有獨鍾。

卡茲米爾2005年在光芒隊破繭而出，該年也獲得最佳新秀選票，05-08四年內入選兩次明星賽，繳出防禦率3.51以及高達25.1%的三振率，當年聯盟平均僅為17%，並在2007年以239次三振成為聯盟三振王，生涯入選三次明星賽、戰績108勝96敗、防禦率4.01。

「ESPN」記者奧尼（Buster Olney）在推特寫道，37歲的卡茲米爾最近一次的牛棚練投球速還能觸及92-93英哩，也因此獲得巨人隊青睞。

據「舊金山紀事報」記者史拉瑟（Susan Slusser）推特表示，卡茲米爾若成功擠進巨人隊輪值，將會獲得60萬元薪資，這筆合約也附帶春訓邀請。

道奇 舊金山 推特

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