MLB／林多稱塔提斯值得獲大約 期待與大都會續長約

林多明年就成為自由球員。（路透）

教士22日正式宣布以14年3億4000萬元續約游擊手塔提斯（Fernando Tatis Jr.），成為大聯盟史上第三合約，而也正尋求頂薪的大都會 明星游擊手林多（Francisco Lindor）被問及塔提斯簽約一事，也替他開心說道，「這是他應得的」

「塔提斯得到了一份出色的合约，我為他感到高興，這是他與他的家人應得的，而這也說明了局勢正朝著正確的方向走去。」林多回應，「我很高興他能為未來14年而奮鬥，跟他打球應該很有趣，我從來沒有機會與他一起比賽。」

塔提斯只在大聯盟打了兩個賽季就和教士簽下大合約，而林多則將要進入自由市場前最後一個球季，27歲的他仍在尋求長約，當被問到與大都會續約進展，林多回應，「我們雙方都有共識，我對續約都保持開放態度；而印地安人做了他們該做的事，他們無法留住我，他們沒有能力提供我所需要的。」

林多已與大都會達成2230萬元合約避免薪資仲裁，並且很可能長期留在大都會，這也是高層去年獲得林多時首先考量的點，而這位明星游擊手也重申，一旦開季後自己就會全心投入比賽，「作為一名球員，我們都有責任去贏得比賽，如果我們進入開季名單，但我們的心思卻在別的地方，這對其他球員來說是不公平的。」