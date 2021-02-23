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MLB／上季只投5局 「天才小史」滿血復活

體育新聞組／綜合報導
國民仍對小史寄予厚望。（路透）
國民仍對小史寄予厚望。（路透）

MLB國民王牌投手「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）表示，去年8月接受腕隧道手術前，上季每當他試著投球，整支右手都會發麻。

這位2019年世界大賽MVP去年因為手傷，整季只為華盛頓國民投了5局。

他表示自己現在覺得很健康，也相信去年8月只花15分鐘就完成的手術，已經解決了他的問題。

史特拉斯堡21日告訴記者：「我並沒有多去回想這是怎麼發生的，很明顯的是我已經投球很長一段時間了，這是因重複使用所造成的傷勢。」

史特拉斯堡提到他的投球進展已有所改善，這可能不是個打者樂於聽到的消息，因為他生涯主投1443.2局，共賞給對手1697次三振。

32歲的史特拉斯堡是2009年選秀狀元，曾3度入選明星賽，生涯11個球季都在國民，共先發241場，生涯累計112勝59敗，防禦率3.19。

國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示，他十分渴望看到史特拉斯堡本季的表現，馬丁尼茲說：「他是我們的主力之一，他沒辦法上場對我們來說十分煎熬。但對我來說，如果他受了傷，且需解決傷勢問題，去年正是時候，我很高興他解決了，我也很開心他感覺很好。」

史特拉斯堡先前和國民簽下7年2.45億元的合約，本季為合約第2年。

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