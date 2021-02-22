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MLB／加入光芒春訓…史崔克蘭簡單生活 愛住露營車

體育新聞組／綜合報導
史崔克蘭（右）加入光芒，現在更曾與他在場上幹架，目前效力費城人的哈波同分區。（Getty Images）
史崔克蘭（右）加入光芒，現在更曾與他在場上幹架，目前效力費城人的哈波同分區。（Getty Images）

衛冕美聯冠軍的光芒隊已在佛州開訓，32歲老將投手史崔克蘭（Hunter Strickland）簽下小聯盟合約，受邀參加大聯盟春訓，捨棄一般住宿，每天睡在自己的露營車內，還覺得充滿樂趣。

史崔克蘭2014年升上巨人隊大聯盟，待了5個球季後轉戰水手、國民、大都會隊，身上擁有兩枚世界大賽冠軍戒，2016年還在巨人時，也和老婆住在露營車。

「該有的東西都不缺。」史崔克蘭表示，椅子、床、烤肉架、小孩玩具都有，老婆、家人來找他時，生活很方便。

史崔克蘭強調，生活簡單一點就好，沒有什麼抱怨。

這位資深後援投手生涯7年出賽285場，戰績16勝16敗21救援、防禦率3.23，形容加入光芒後，心情非常輕鬆，每天做好該做的事，和別人競爭充滿樂趣。

光芒總教練凱許（Kevin Cash）表示，之前多次考慮吸收史崔克蘭入隊，他還在巨人時，就有這種想法，很開心這次終於如願。

史崔克蘭曾在2017年用97英里速球，狠砸當時效力國民隊的國民強打哈波（Bryce Harper），兩人在投手丘互毆，雙方球員也衝進場內，兩人後來都遭禁賽處分。

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