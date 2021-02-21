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MLB百大球員 楚奧特6連霸

體育新聞組／綜合報導
楚奧特影響力宰制大聯盟。（路透）
楚奧特影響力宰制大聯盟。（路透）

聯盟釋出2021年百大球員排行，勇奪榜首的依舊是天使明星外野手楚奧特（Mike Trout），官網認為雖然神鱒去年打出生涯最差賽季，但在縮水賽季依舊有著0.281/0.390/0.603的亮眼三圍，另有17發全壘打，每12個打數就會出現1支全壘打，而這也是楚奧特生涯第八度登頂百大球員之巔，目前更是以六連霸之姿問鼎聯盟。

此榜單有兩位首度擠進排行前十位的球員，去年國聯MVP弗里曼（Freddie Freeman）從第15名上升至第4位，而剛簽下大約的超新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.），則是從排行32位狂飆至第6位；而去年表現落漆的葉力奇（Christian Yelich，去年排行2）、貝林格（Cody Bellinger，去年排行3）則是分別排在9、10位。

洋基王牌柯爾（Gerrit Cole，去年排行7）、亞瑞納多（Nolan Arenado，去年排行9）、林多（Francisco Lindor，去年排行10）及布萊格曼（Alex Bregman，去年排行5）皆掉出排行前十傑。

而今年也有不少球員重新擠身百大球員行列，去年勇奪塞揚獎的包爾（Trevor Bauer）排行29位，而日籍球員方面則是有著達比修有（30）和前田健太（79）。

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