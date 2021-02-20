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MLB／拚名人堂 赫南德茲不言退加盟金鶯

體育新聞組╱綜合報導
赫南德茲不言退，只為名人堂。（Getty Images）
赫南德茲不言退，只為名人堂。（Getty Images）

「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）以小聯盟約加盟金鶯，一拚重返大聯盟的機會，根據《NBC Sports》報導，當被問起在2021年繼續投球的動機時，赫南德茲直接了當地說：「名人堂」。

赫南德茲19歲時登上大聯盟，累積數據高出同年齡層許多，職業生涯共拿下169勝及2524次三振，但赫南德茲仍希望提升自身數據，好讓自己前進古柏鎮的機率大幅增加。

若保持健康，赫南德茲有機會挑戰生涯3000K的壯舉，歷史上共有18位選手達成此門檻，其中14位順利進入名人堂，僅有克萊門斯（Roger Clemens，禁藥問題）、席林（Curt Schilling，爭議言論）未能如願，而沙巴西亞（CC Sabathia）、韋蘭德（Justin Verlander）則尚未獲得名人堂候選資格。

而200勝對於赫南德茲來說或許較為困難，尤其是在重建的金鶯陣容當中，事實上赫南德茲效力水手時期，拿下勝投機率僅有5成54，而奪下賽揚獎的2010年更是只有13勝。

對於近幾年的表現，赫南德茲則豁然許多，「那些年我身體並不健康，我歷經了許多傷病，在場上我並沒有感到開心，但現在我感覺非常好，我已經隨時準備上場投球。」

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