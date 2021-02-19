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MLB／賭盤預測道奇105勝 賠率直逼1999年洋基

體育新聞組 / 綜合報導
「SportsOddsHistory」預測道奇將會狂掃104.5勝，與1999年的洋基並列成為季前開盤勝率最高的隊伍。(美聯社)
「SportsOddsHistory」預測道奇將會狂掃104.5勝，與1999年的洋基並列成為季前開盤勝率最高的隊伍。(美聯社)

休賽季道奇展現衛冕的野心，不但簽回強打三壘手透納(Justin Turner)，也迎來自由市場最大咖投手包爾(Trevor Bauer)加盟，而根據「SportsOddsHistory」網站所提供的數據，預測道奇將會狂掃104.5勝，與1999年的洋基並列成為季前開盤勝率最高的隊伍。

而除了衛冕軍道奇之外，另有4支隊伍也被預測將會奪下90勝以上的戰績，分別是洋基(97勝)、勇士(92勝)、教士(92勝)以及白襪(90.5勝)。

去年大聯盟戰績墊底的海盜依舊不被看好，「SportsOddsHistory」預測僅拿下58勝，與1993年剛成軍的馬林魚並列開盤勝率最低。而將當家明星三壘手亞瑞納多(Nolan Arenado)交易出去的洛磯，則是以62.5場居次。

一般認為，博弈公司對奪冠熱門球隊開出的賠率在+350上下，不過在內華達州一間博弈公司中，對道奇開出更低僅+200的賠率，而1999年洋基也是以+200的賠率奪下世界大賽冠軍。

去年道奇在60場例行賽中，取得7成17的勝率，相當於在完整162場比賽中拿下116場勝利，而過去僅有1906年的小熊、2001年的水手贏下116場比賽，至今仍是大聯盟紀錄。

道奇 洋基 勇士

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