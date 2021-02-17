MLB／天使拒為大谷翔平定規則：天空才是他的極限

大谷翔平。（歐新社）

16日是天使 隊的投捕報到日，春訓即將展開，日籍好手大谷翔平何時啟用「二刀流」成為媒體關注焦點，總教練麥登（Joe Maddon）暫不制定「使用說明書」，看好大谷能成為同一世代最棒的球員「天空才是他的極限」。

天使隊以2年850萬美元 合約與大谷翔平續約，避免薪資仲裁，2019年大谷翔平因韌帶重建手術整季未登板，去年也僅投了兩場，1.2局失7分，新人年投打二刀流的身手未能重現。

今年休賽季大谷翔平的健康報告讓麥登滿懷信心，不過暫時不會訂出投打出賽場次配置，麥登解釋：「他要先準備好擔任投手，因為這不容易，打擊排第二，目前先安排他的投球計畫，再考慮打擊，我想這是最好的方法。」

大谷翔平依然是天使隊的先發輪值人選之一，另外包括邦迪（Dylan Bundy）、希尼（Andrew Heaney）、坎寧（Griffin Canning）、卡布（Alex Cobb）以及昆塔納（Jose Quintana）。

維持大谷的身心健康是麥登更在意的事，因為麥登更相信只有天空才是大谷的極限，麥登認為，大谷可能成為同世代最棒的球員之一，作為總教練，不希望給他限制，而是在旁觀察、給予建議，看看能打出什麼成果，「所以目前是沒有限制的，我不想制定『翔平規則』」。