MLB／馬林魚開放20%球迷進場 遭諷「有差嗎？」

基特開放馬林魚主場25%容量遭嘲諷。（美聯社）

MLB各隊18日起陸續展開春訓，馬林魚隊執行長基特（Derek Jeter）15日宣布，新球季4月2日開打後，每場比賽將開放主場容量20%的球迷進場觀戰，結果引來不少人冷嘲熱諷，認為宣不宣布根本沒差。

美國 受到新冠肺炎疫情 重創，去年所有球季賽閉門打，只有國聯冠軍賽、世界大賽開放球場容量25%人數進場，今年疫情還未受到控制，觀眾如何進場仍受嚴格限制。

位於邁阿密的馬林魚球場容量約為3萬7000人，按照球團高層的的規畫，從4月2日對光芒隊開幕戰起，單場開放人數上限將是7400人。

值得一提的是，馬林魚主場2018年單場平均1萬14人進場，19年也只有1萬16人，連兩季總觀眾人數都在大聯盟30隊墊底，在基特發表新球季措施後，有球迷說：「誰能告訴我，這有什麼不同？」

馬林魚去年重返季後賽 ，終止連16季被淘汰紀錄，但人氣始終無法提升，基特歡迎球迷回到球場加油，效果恐怕有限。

有球迷統計馬林魚2019年數字，發現主場有1/3比賽的觀眾根本不到20%，還有人說，這是馬林魚每年都在做的事，今年只是「正式宣布」而已。

馬林魚人氣指數不高，基特設定的標準竟被喻為高標，還有人猛虧：「這支球隊觀眾曾經到達20%嗎？」