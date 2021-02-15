MLB專欄／歐提茲參戰 下屆名人堂不會掛零

美國 棒球名人堂日前公布美國棒球作家協會成員所給出的票選結果，沒有候選球員達到75%得票率的門檻，因此無人入選；若加上去年年底因為冬季會議改線上舉辦、導致原本要開會的名人堂資深委員會取消不開，今年將因此成為美國職棒自1960年以來，首次完全沒有人入選棒球名人堂的年份。同時，這也是名人堂記者票選自2013年後，首次沒有球員跨過百分之75的入選門檻。不過這個情況，在下一屆名人堂入選機制中，應該就會改變。

如無意外，下一屆的資深委員會將如期在今年12月舉行，這是第一個可能會有人獲選的時間點。委員會預計會就美國職棒「早期年代」（1871至1949年）、「黃金年代」（1950至1969年）的人物，下去做挑選、投票 。

記者票選方面，2022梯次的新進候選人，包括了球迷非常熟悉、都在21世紀前20年留下不可抹滅足跡的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、「老爹」歐提茲（David Ortiz），而筆者認為，老爹歐提茲滿有可能首次候選就入選；因此，下一梯次的名人堂迎來新成員的可能性，是值得樂觀的。

A-Rod的情況非常特殊，球員生涯晚期，變成大聯盟處理邁阿密生技診所禁藥案時，殺雞儆猴的獵巫對象名譽蒙塵，他生涯前期所累積的豐功偉業，重要性因此大大降低；擔任球員的最後一年，還有近似被強迫退休的情形，當時令人感到不勝唏噓。

若純就A-Rod的場上數據探討，他是毫無疑問的名人堂球星，生涯累積超過3000安、將近700支的全壘打，光這兩點就說明了一切。但他複雜的場外因素和後來的形象扭轉，應該會使不少投票人天人交戰。筆者認為，A-Rod有很高的機率無法首年候選即入選，但是未來經過棒球界多年激辯，支持他入選的人應該還是會多於反對者；在他走完十年的候選期之前，應還是可以跨過75%的得票門檻。

歐提茲的話，也不太單純。他職業生涯從未在大聯盟的正式藥檢中，被抓到使用禁藥，但他曾被報出在大聯盟2003年的測試藥檢中呈禁藥陽性反應。這件醜聞為歐提茲的球員生涯遺澤蒙上一層陰影；值得慶幸的是，多年後大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）跳出來幫他洗白。

只是就算完全不考慮歐提茲的禁藥疑雲，從整體數據的角度來看，由於歐提茲整個生涯幾乎都擔任指定打擊，加上跑壘速度不快，因此他在跑壘和守備上，都沒有為球隊帶來正面價值，也導致即便他生涯OPS＋高達141，但整體的WAR值也只有55.3，低於名人堂野手平均的數值（69）不少。

雖說如此，筆者對於歐提茲在下屆首年候選就入選，還是頗具信心，為什麼呢？因為歐提茲在人緣、領袖氣質、場外影響力、大場面表現上的加分，實在太多。歐提茲參與了紅襪二十一世紀的前三座冠軍，而且在每一次奪冠過程都扮演重要人物；除了例行賽期間的穩定火力輸出，推動球隊挺進季後賽 ，他在季後賽的打擊火力和關鍵時刻的臨場表現，近代棒球真可說是無人能及。（取材自UDN聯合新聞網）